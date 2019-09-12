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Активістка Femen роздяглася біля Єлисейського палацу

Дівчину скрутили і забрали геть
Активістка руху Femen роздяглася біля Єлисейського палацу, де через кілька годин відбудеться саміт нормандської четвірки.
Активістка Femen роздяглася біля Єлисейського палацу Фото: segodnya.ua

Як повідомляє ZDF, дівчину, яка кричала Stop Putin's war, швидко скрутили і забрали геть, передає  LB.ua.

Нагадаємо, що Активістка руху Femen роздяглася біля виборчої дільниці в Києві, де голосував кандидат у президенти Володимир Зеленський.

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09 12 2019 17:20
ТЕГИ: фемінізм
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