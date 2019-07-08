Активи заводу Фірташа у справі проти російського банку частково арештував Верховний суд

Верховний суд частково задовольнив вимоги "дочки" російського державного "Внешекономбанку" та наклав арешт на деякі активи компанії "Рівнеазот", що належить Дмитру Фірташу

Серед активів, на які наклали арешт, — рухоме та нерухоме майно "Рівнеазоту", рахунки заводу у низці банків.

Про це інформує Finbalance, посилаючись на відповідне рішення суду.

Арешт наклали за позовом "Промінвестбанку" — української "дочки" російського державного "Внешекономбанку". Російський банк вимагає від компанії Фірташа погасити заборгованість у розмірі 45,9 мільйона доларів за кредитами.

Зазначимо, що наразі сам російський "Промінвестбанк" намагаються продати за рішенням українських судів для того, щоб виконати вимоги Коломойського щодо компенсації втрачених внаслідок анексії Криму активів. Банк планують виставити на аукціон. Наразі процес продажу призупинено.

Паралельно проти самого олігарха Фірташа тривають судові процеси щодо його екстрадиції до США. Наразі олігарх переховується в Австрії.

Нагадаємо, Антимонопольний комітет України відклав до 8 серпня винесення рішення у справі проти компанії Group DF Дмитра Фірташа щодо зловживання нею своїм монопольним становищем на ринку мінеральних добрив України.

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