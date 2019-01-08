Постанову рішення про примусове розділення компанії Фірташа відклали до восьмого серпня
"Розгляд даного питання відкладається на наступний тиждень, наступний четвер", - повідомив голова Антимонопольного комітету України Юрій Терентьєв, йдеться в "Громадське".
За його словами, відповідач — азотні заводи Дмитра Фірташа — має підготувати всі необхідні матеріали відносно "економічного обґрунтування проблематики примусового розділення активів".
За даними АМКУ, заводи Фірташа зловживали своїм монопольним становищем у 2014-2017 роках, що призвело до зростання цін на мінеральні добрива, а також фактичної зупинки виробництва добрив в Україні у березні 2017 року.
Напередодні Антимонопольний комітет почав розгляд справи про порушення 18 облгазами закону про економічну конкуренцію в зв'язку з призначенням Девіда Ентоні Ховарда Брауна головою наглядової ради без отримання дозволу з боку комітету.
Нагадаємо, не зважаючи на те, що міністр юстиції Австрії Клеменс Яблонер схвалив рішення Верховного суду про екстрадицію, Фірташ може залишитися в Австрії.
Нагадаємо, що Верховний суд Австрії відхилив апеляцію українського олігарха Дмитра Фірташа на рішення судів попередніх інстанцій про його екстрадицію до США.
Сьогодні остаточне рішення щодо екстрадиції олігарха ухвалив міністр юстиції країни.
Фірташа арештували в Австрії 12 березня 2014 року за запитом влади США. Олігарха звинувачували у даванні хабаря у розмірі 18,5 мільйона доларів для отримання дозволу на видобуток титану в Індії.
Спершу суд погодився видати Фірташа, однак потім відпустив під заставу у 125 мільйонів доларів. Згодом суди Австрії відмовили в екстрадиції Фірташа, зазначаючи, що справа проти олігарха - політична.
Нагадаємо, що Високий суд Англії та Уельсу наклав арешт на два маєтки, що належать українському олігарху Дмитру Фірташу за позовом російського державного "ВТБ" банку.
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