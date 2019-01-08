НАБУ проводить обшуки в "Украерорусі" у справі про зловживання на 400 млн грн "Слідча дія санкціонована і здійснюється в межах розслідування можливого зловживання посадовцями "УкрАероРуху"

Національне антикорупційне бюро спільно з прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури проводять обшуки в приміщенні "Украероруху" у справі про зловживання посадовцями установи, які могли призвести до державних збитків у 400 мільйонів гривень.

Фото: nabu.gov.ua

Там зазначають, що обшуки також проводять за місцем проживання службових осіб "Украероруху", повідомляє пресслужба НАБУ. "Слідча дія санкціонована і здійснюється в межах розслідування можливого зловживання посадовцями "УкрАероРуху", які розмістили понад 400 млн грн держпідприємства на рахунках ПАТ "Платинум Банк", визнаного неплатоспроможним", - повідомили у НАБУ. Розслідування справи Украероруху триває з 2017 року. Нагадаємо, що детективи Національного антикорупційного бюро разом зі управлінням спецрозслідувань ГПУ обшукують Окружний адміністративний суд Києва.

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію