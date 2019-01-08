ПОЛІТИКА НОВИНИНаціональне антикорупційне бюро спільно з прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури проводять обшуки в приміщенні "Украероруху" у справі про зловживання посадовцями установи, які могли призвести до державних збитків у 400 мільйонів гривень.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НАБУ проводить обшуки в "Украерорусі" у справі про зловживання на 400 млн грн
"Слідча дія санкціонована і здійснюється в межах розслідування можливого зловживання посадовцями "УкрАероРуху"
Фото: nabu.gov.ua
Там зазначають, що обшуки також проводять за місцем проживання службових осіб "Украероруху", повідомляє пресслужба НАБУ.
"Слідча дія санкціонована і здійснюється в межах розслідування можливого зловживання посадовцями "УкрАероРуху", які розмістили понад 400 млн грн держпідприємства на рахунках ПАТ "Платинум Банк", визнаного неплатоспроможним", - повідомили у НАБУ.
Розслідування справи Украероруху триває з 2017 року.
Нагадаємо, що детективи Національного антикорупційного бюро разом зі управлінням спецрозслідувань ГПУ обшукують Окружний адміністративний суд Києва.
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