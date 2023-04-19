Захід стурбований переслідуванням колишніх українських реформаторів

Під гаслами боротьби з корупцією в Україні можливі випадки "несправедливого звинувачення" колишніх реформаторів, які прийшли в держслужбу з бізнесу

Під виглядом боротьби з корупцією в Україні можливі випадки "неправдивого звинувачення" колишніх реформаторів, які прийшли на державну службу з бізнесу. Це викликає стурбованість у західних союзників щодо здатності України ефективно використати мільярди європейських фондів для відновлення після війни.

Про це пише британське видання The Guardian.

Як зазначається у матеріалі, якщо виявиться, що боротьбою з корупцією в Україні маніпулюють, це може знизити привабливість України для міжнародних інвесторів та таких організацій, як МВФ.

Зокрема, у статті згадуються кримінальні справи НАБУ проти Андрія Коболєва (глава правління НАК "Нафтогаз України" у 2014-21), Дмитра Сенниченка, голови ФДМУ у 2019-22, Андрія Пивоварського (міністр інфраструктури у 2014-16), Євгенія Дихне (генеральний директор ДП "Міжнародний аеропорт Бориспіль" у 2014–17).

Один з неназваних американських політиків стверджує, що "незалежно від мотивації судового переслідування, засудження та позбавлення волі відомих і перевірених реформаторів - катастрофа для України... Якщо так триватиме, то це серйозно підірве здатність України залучати чесних розумних людей для керівництва, відновлення, залучення коштів та чесного та прозорого управління цими засобами".

Занепокоєння було виражено Державному департаменту США та Міністерству закордонних справ Великобританії, і його частково поділяють українські активісти боротьби з корупцією.

Корупція довгий час була ахіллесовою п’ятою в Україні, але країна досягла поривчастого прогресу, повільно піднявшись за індексом сприйняття корупції Transparency International зі 142-го місця у світі у 2014 році до 122-го у 2021 році. Але критики стверджують, що деякі розслідування не були націлені на справді корумпованих і натомість зосереджено на бізнесменах, які прийшли в уряд, щоб допомогти відродити економіку України після революції 2014 року. На кону – те, якою стане економіка України після війни – і чи ризикнуть талановиті люди знову працювати на державу.

Зокрема, голова наглядової ради НАК "Нафтогаз України" у 2018–21 рр. Клер Споттісвуд сказала: "Я в жаху від того, що НАБУ подає до суду на деяких із найкращих українських нинішніх чи нещодавніх генеральних директорів найбільших українських компаній. Це лідери, сформовані у запалі Євромайдану. Якби в Україні цінували талант і непідкупність, вони мали б стати основою будь-якої майбутньої адміністрації". В свою чергу, Катерина Риженко з Transparency International Україна заявила, що "це хороший знак, що, незважаючи на те, що українська антикорупційна екосистема перебуває в розпалі війни, вона не боїться називати гучні імена і прозоро розглядати їхні справи незалежними суддями". Однак, на її думку "справи висвітлили серйозні проблеми в тому, як працюють українські антикорупційні органи".

Це питання є дипломатично чутливим, оскільки критики остерігаються грати на російський наратив про те, що Україна є ендемічно корумпованою, або припускати, що антикорупційні інституції, у створенні яких західні союзники та українське громадянське суспільство зіграли значну роль, "зійшли з колії".

Деякі критики звинувачують країну в надмірному старанні, яке має справити враження на ЄС перед можливими переговорами про вступ наступного року. Інші звинувачують у цьому невміння чи каральний спосіб мислення, який все ще формується через недовіру радянських часів до заможних людей.

Інші версії більш конспірологічні. Андрій Коболєв, колишній виконавчий директор державної газової компанії "Нафтогаз", заявив: "Дехто намагається дискредитувати реформаторів України – і, відповідно, самі антикорупційні органи".