Перший епізод справи "Роттердам+" скерували до суду
НАБУ і САП скерували до суду перший епізод справи "Роттердам+" за обвинуваченням шістьох осіб у завданні споживачам електроенергії збитків на понад 19 млрд грн протягом 2016-2017 рр. Дії всіх обвинувачених кваліфіковано за ч.2 ст.364 Кримінального кодексу України ("Зловживання службовим становищем").
Про це повідомляють САП та НАБУ.
Обвинувачення стосуються посадовців, які на момент скоєння злочину обіймали посади:
- голови Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП);
- члена НКРЕКП;
- начальника відділу НКРЕКП;
- керівника управління НКРЕКП;
- заступника комерційного директора однієї з приватних компаній групи — ключового оператора ринку теплогенерації України;
- директора департаменту однієї з компаній зазначеної групи.
-
За версією слідства, у так звану формулу "Роттердам+", яка була затверджена у 2016 році НКРЕКП задля розрахунку оптової ринкової ціни на електроенергію, заклали витрати, яких насправді не існувало, а саме - на транспортування вугілля в Україну з порту у Роттердамі. В результаті використання такої методики обчислення протягом 2016-2017 рр. кінцеві споживачі переплатили понад 19 млрд грн, що підтверджується висновками експертиз.
Нагадаємо, ухвалити таку формулу розрахунку вартості електроенергії НКРЕКП вмовили представники групи приватних теплогенеруючих компаній, які в результаті й отримали надприбутки. Спочатку регулятор не погоджувався, розуміючи абсурдність включення витрат на транспортування до тарифу, проте в березні 2016 року на зазначену пропозицію пристав. Як наслідок, відбулось зростання тарифів на електроенергію для промисловості, об’єктів соціальної інфраструктури, підприємців, що призвело до подорожчання товарів та послуг для кінцевого споживача, в тому числі й першої необхідності.
НАБУ неодноразово підкреслювало – докази, зібрані у справі "Роттердам+" є достатніми, а надати їм оцінку має лише суд. Саме тому скасування постанови про її закриття новопризначеним головою САП стало важливим кроком на шляху до неупередженого обвинувачення та справедливого вироку.