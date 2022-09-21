Amazon скасовує комісію для українських підприємців на рік

Аmazon UK та EU скасовує реферальну комісію для українських продавців-експортерів: з 6-го вересня бізнес, що відправляє товари з України, звільняється строком на рік від сплати відсотка з продажу.

Про це йдеться в пресрелізі Укрпошти.

"Кілька місяців тому Міністерство цифрової трансформації України, Укрпошта, маркетплейс-промоушн агенція Disqover Agency та Startup Ukraine зі спільною ініціативою звернулися до Amazon, щоб полегшити умови для українських продавців. Як результат, сьогодні маємо чудові новини: Аmazon відміняє реферальну комісію на цілий рік", - заявили в компанії.

"У відповідь на ваш запит підтримати українських продавців на нашому маркетплейсі, я радий підтвердити, що зараз ми запроваджуємо спеціальні умови для бізнесу з адресою відправлення в Україні. З 6-го вересня, ми знижуємо реферальну комісію до 0% на період 12 місяців для всіх українських продавців на Amazon в Європі та Великобританії", - заявив віце-президент EU Seller Services Ксав‘є Фламанд.

"Попри війну український бізнес продовжує працювати. При цьому значна частина компаній виходить на міжнародний ринок. По-перше, попит на українське зростає, а по-друге, для багатьох компаній це можливість масштабуватися і знайти нових клієнтів. Для кожного власника бізнесу надзвичайно важлива підтримка України і світу. Саме тому спільно з партнерами ми звертаємось до світових компаній із закликом підтримати український малий і середній бізнес. Нові умови для наших підприємців на Amazon – наша спільна перемога на економічному фронті. Тепер українці зможуть просувати свої товари на світовий ринок на більш вигідних умовах", - заявив глава Мінцифри Михайло Федоров.

Зазвичай Amazon стягує комісію з кожного продажу. Раніше реферальна комісія складала від 7 до 17% від ціни, в залежності від категорії. У більшості випадків її розмір сягав 15%, пояснюють в Укрпошті.

"Укрпошта, як головний логістичний партнер українських експортерів, з початку війни активно лобіює інтереси підприємців і разом з провідними світовими маркетплейсами шукає шляхи підтримки малого бізнесу в Україні. Так нам вже вдалося домовитися про спеціальні умови для українських мерчантів на Wish, Joom та eBay. А зараз завдяки спільним зусиллям з партнерами українські підприємці отримали безпрецедентні умови роботи на європейському Amazon. Рішення маркетплейсу скасувати на рік комісію на продажі в країнах Євросоюзу та Великобританії є прекрасним доповненням політики ЄС в питаннях підтримку українського бізнесу. Зважаючи на те, що Європейський Союз скасував мита на товари, в тому числі і ті, що пересилаються в посилках з України з 4-го червня строком на рік, таке рішення Amazon ще більше покращує умови для експортерів. Таким чином, українським продавцям потрібно буде сплатити лише ПДВ країни призначення, а цей процес на Amazon автоматизовано через систему Import-one-stop-solution (IOSS)", - заявив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

Раніше маркетплейси Joom, Wish, Shopify, Etsy та eBay на прохання Укрпошти скасували комісії для продавців з України.

Як повідомлялося, Україна та ЄС підписали угоду про лібералізацію автомобільних перевезень з Євросоюзом. Документ скасовує необхідність отримання українськими перевізниками відповідних дозволів для здійснення двосторонніх та транзитних перевезень до держав Євросоюзу.