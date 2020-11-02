Amazon виготовить 100 тисяч електрофургонів, щоб зменшити шкоду довкіллю
Про це повідомляє USA Today, повідомляє "Громадське".
"Amazon розробляє 100 тисяч звичайних електронних фургонів для доставки. Найбільше замовлення в історії", - йдеться у повідомленні.
Для виготовлення великого замовлення компанія співпрацює з компанію Rivian, яка займається виготовлення електричних транспортних засобів.
Такий крок вписується у стратегію Amazon, яка взяла на себе зобов'язання в рамках Паризької кліматичної угоди.
Так, компанія зобов'язалася до 2040 року припинити викиди вуглекислого газу в повітря, а до 2030 перейти на електрику з відновлювальної енергетики.
Зазначається, що самі фургони виготовлять у трьох розмірах. В електричному автомобілі будуть встановлені декілька функцій таких, як автоматичне гальмування в аварійному режимі, допомога в триманні, рух на одній смузі.
Також у кожному фургоні буде наявний голосовий асистент Alexa. У компанії планують почати доставляти клієнтам перші пакунки на початку 2021 року. Вже на початку 2022 року на вулицях повинно з'явитися 10 тисяч таких автомобілів, а до 2030 року - 100 тисяч.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- ФОТО Уряд затвердив проект бюджету з доходами 876,9 млрд грн, - ІНФОГРАФІКА
- ФОТО Податкова панщина: лише 20% українців вважають існуючі податки справедливими, - ІНФОГРАФІКА
- Чи загрожує Україні енергетична криза?Ціни на електричну енергію для непобутових споживачів із запровадженням нової моделі ринку вже протягом найближчого місяця зростуть на 5-6%. Це підтверджує і офіційна заява Міністра енергетики та вугільної промисловості, який апелює до того, що в Україні тариф як для населення, так і для промисловості у 2-2,7 рази нижчий, ніж в сусідніх Білорусії та РФ
- Гривна все сильнее. Хорошо это или плохо и как теперь с этим жить?