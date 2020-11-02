Amazon виготовить 100 тисяч електрофургонів, щоб зменшити шкоду довкіллю

Такий крок вписується у стратегію Amazon, яка взяла на себе зобов'язання в рамках Паризької кліматичної угоди

Компанія Amazon виготовить 100 тисяч електричних фургонів для доставки, аби боротися з кліматичними змінами.

Про це повідомляє USA Today, повідомляє "Громадське".

"Amazon розробляє 100 тисяч звичайних електронних фургонів для доставки. Найбільше замовлення в історії", - йдеться у повідомленні.

Для виготовлення великого замовлення компанія співпрацює з компанію Rivian, яка займається виготовлення електричних транспортних засобів.

Такий крок вписується у стратегію Amazon, яка взяла на себе зобов'язання в рамках Паризької кліматичної угоди.

Так, компанія зобов'язалася до 2040 року припинити викиди вуглекислого газу в повітря, а до 2030 перейти на електрику з відновлювальної енергетики.

Зазначається, що самі фургони виготовлять у трьох розмірах. В електричному автомобілі будуть встановлені декілька функцій таких, як автоматичне гальмування в аварійному режимі, допомога в триманні, рух на одній смузі.

Також у кожному фургоні буде наявний голосовий асистент Alexa. У компанії планують почати доставляти клієнтам перші пакунки на початку 2021 року. Вже на початку 2022 року на вулицях повинно з'явитися 10 тисяч таких автомобілів, а до 2030 року - 100 тисяч.