АМКУ розглядає меморандум Mastercard та Visa щодо комісії інтерчейндж
Про це йдеться у рішенні АМКУ від 19 липня, повідомляє "Економічна правда".
"... розпочато справу № 130-25/15-21-УД про надання дозволу компанії "Mastercard Еurope S.A." (м. Ватерлоо, Бельгія) і компанії "Visa International Service Association" (м. Фостер-Сіті, Каліфорнія, США) на узгоджені дії у вигляді зменшення розміру внутрішньодержавних міжбанківських комісій…", - йдеться у повідомленні.
У разі отримання дозволу компанії та НБУ розпочнуть поступове зниження граничних розмірів ставок комісії інтерчейндж, зокрема комісії мають становити:
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з 01.07.2021 - не більше 1,20%;
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з 01.07.2022 - не більше 1,00%;
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з 01.07.2023 - не більше 0,90%.
Нагадаємо, що найбільші банки готові знизити міжбанківську комісію до 0,9% за три роки
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