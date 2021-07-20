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АМКУ розглядає меморандум Mastercard та Visa щодо комісії інтерчейндж

У разі отримання дозволу компанії та НБУ розпочнуть поступове зниження граничних розмірів ставок комісії інтерчейндж
Антимонопольний комітет розпочав справу щодо надання дозволу компаніям Mastercard і Visa на виконання меморандуму з НБУ щодо зниження міжбанківських ставок (інтерчейндж).
АМКУ розглядає меморандум Mastercard та Visa щодо комісії інтерчейндж Фото: з вільних джерел

Про це йдеться у рішенні АМКУ від 19 липня, повідомляє "Економічна правда".

"... розпочато справу № 130-25/15-21-УД про надання дозволу компанії "Mastercard Еurope S.A." (м. Ватерлоо, Бельгія) і компанії "Visa International Service Association" (м. Фостер-Сіті, Каліфорнія, США) на узгоджені дії у вигляді зменшення розміру внутрішньодержавних міжбанківських комісій…", - йдеться у повідомленні.

У разі отримання дозволу компанії та НБУ розпочнуть поступове зниження граничних розмірів ставок комісії інтерчейндж, зокрема комісії мають становити:

  • з 01.07.2021 - не більше 1,20%;

  • з 01.07.2022 - не більше 1,00%;

  • з 01.07.2023 - не більше 0,90%.

Нагадаємо, що найбільші банки готові знизити міжбанківську комісію до 0,9% за три роки

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20 07 2021 11:54
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