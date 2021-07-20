АМКУ розглядає меморандум Mastercard та Visa щодо комісії інтерчейндж У разі отримання дозволу компанії та НБУ розпочнуть поступове зниження граничних розмірів ставок комісії інтерчейндж

Антимонопольний комітет розпочав справу щодо надання дозволу компаніям Mastercard і Visa на виконання меморандуму з НБУ щодо зниження міжбанківських ставок (інтерчейндж).

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Про це йдеться у рішенні АМКУ від 19 липня, повідомляє "Економічна правда". "... розпочато справу № 130-25/15-21-УД про надання дозволу компанії "Mastercard Еurope S.A." (м. Ватерлоо, Бельгія) і компанії "Visa International Service Association" (м. Фостер-Сіті, Каліфорнія, США) на узгоджені дії у вигляді зменшення розміру внутрішньодержавних міжбанківських комісій…", - йдеться у повідомленні. У разі отримання дозволу компанії та НБУ розпочнуть поступове зниження граничних розмірів ставок комісії інтерчейндж, зокрема комісії мають становити: з 01.07.2021 - не більше 1,20%;

з 01.07.2022 - не більше 1,00%;

з 01.07.2023 - не більше 0,90%. Нагадаємо, що найбільші банки готові знизити міжбанківську комісію до 0,9% за три роки

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