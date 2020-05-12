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Аналітики спрогнозували, які будуть найбільш затребувані професії і навички у майбутньому

За прогнозом аналітиків-економістів в 2025 році автоматизація праці і технології приведуть до зникнення 85 млн робочих місць, а й створять 97 млн ​​нових.
Аналітики спрогнозували, які будуть найбільш затребувані професії і навички у майбутньому Майбутнє вже настало. Фото: Harold Hoyer

Про це говориться в доповіді The Future of Jobs від Всесвітнього економічного форуму, повідомляє "Економічна правда".

Найбільшим попитом серед будуть фахівці з аналізу даних, зі штучного інтелекту і машинного навчання, з цифрового маркетингу і стратегії, по автоматизації, стверджується в Future of Jobs.

Впаде попит на фахівців з введення даних, секретарів, бухгалтерів, заводських робітників, адміністраторів, механіків.

До 2025 року трансформація, яку проводять компанії, змінить набору навичок, необхідних працівникам.

Найбільшим попитом серед навичками працівників в майбутньому будуть критичне мислення, вміння аналізувати і знаходити комплексне рішення проблем, вміння вирішувати проблеми, навички самоорганізації, здатність до активного навчання та стресостійкість та гнучкість.

У найближчі п'ять років 40% працівників доведеться пройти перекваліфікацію, а більше 70% співробітників - придбати нові навички або поліпшити наявні, попереджають експерти.

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05 12 2020 15:19
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