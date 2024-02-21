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Ворог заявив про "зачищення плацдарму на лівому березі Дніпра": що кажуть аналітики США

21 лютого 2024, 09:09
Ворог заявив про
Фото: Генштаб ЗСУ
Під Кринками діє 81-ша добровольча бригада російського спецназу.

Американські аналітики спростовують заяви росії, що окупанти нібито повністю захопили Кринки, що на лівому березі Дніпра.

Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що поблизу Кринок на східному (лівому) березі Херсонської області 20 лютого тривали позиційні бої тривали.

На геолокаційних кадрах, опублікованих 19 лютого, видно, як українські сили завдають удару HIMARS по російській мобільній пусковій установці безпілотника "Зала" поблизу Старої Маячки.

Відповідно до супутникових фото, відомо, що під Кринками діє 81-ша добровольча бригада спецназу рф.

"кремль, ймовірно, передчасно заявив про захоплення росією Кринок, щоб підсилити бажаний інформаційний ефект перед президентськими виборами в березні 2024 року, хоча кремль, ймовірно, сподівається, що російські військові можуть не виправдатися", - пояснили в ISW.

 

спецназАналітикавійна в Україніросія окупанти

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