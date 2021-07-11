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Андрій Шевченко в понеділок очолить "Дженоа"
Шевченко підпише контракт до літа 2024 року
Фото: facebook.com/aosipovphoto
Колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко та клуб італійської Серії А "Дженоа" дійшли згоди. Контракт офіційно підпишуть у понеділок, 8 листопада, коли український фахівець прибуде до Генуї, передає Укрінформ.
Шевченко підпише контракт до літа 2024 року. Його помічниками будуть Мауро Тассотті та Луїджи Ночентіні, які працювали з ним в збірній України.
Вчора, 6 листопада, "Дженоа" звільнила головного тренера Давида Баллардіні. В чемпіонаті Серії А "Дженоа" перебуває в зоні вильоту - 18-те місце.
Нагадаємо, що свій дебютний матч в Серії А у якості тренера Шевченко проведе 21 листопада проти "Роми".
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