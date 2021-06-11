Андрій Шевченко вже сьогодні може очолити "Дженоа" - ЗМІ
Колишній тренер збірної України Андрій Шевченко стане тренером клубу італійської Серії А "Дженоа". Як повідомляє сайт журналіста Джанлуки Ді Марціо, про призначення повідомлять вже найближчим часом, передає Укрінформ.
За інформацією одразу кількох італійських журналістів, сторони розглядають два варіанти контракту - трирічний та дворічний із опцією продовження на третій.
Наразі "Дженоа" очолює Давид Баллардіні, але незабаром буде оголошено про припинення співпраці з ним. В чемпіонаті Серії А "Дженоа" посідає 15-те місце.
"Дженоа" належить американській компанії 777 Partners, яка придбала контрольний пакет акцій у колишнього власника Енріко Преціозі.
Нагадаємо, що Шевченко заявив, що хотів продовжити контракт зі збірною України, але йому не запропонували
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