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Антикорсуд обирає запобіжний захід Садовому

Вищий антикорупційний суд обирає запобіжний захід міському голові Львова Андрію Садовому. Його звинувачують у зловживанні владою під час будівництва індустріального парку в мікрорайоні Рясне. hromadske веде пряму трансляцію.
Антикорсуд обирає запобіжний захід Садовому Фото з вільних джерел

Прокуратура просить суд призначити запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 50 млн грн.,передає "Громадське".

Сам Садовий заявив, що у його сім'ї немає 50 мільйонів гривень для оплати такої застави, тому доведеться щось продавати, якщо суд ухвалить відповідне рішення.

Нагадаємо, що Львівська міська рада, та її очільник Андрій Садовий виступили проти передачі в концесію львівського аеропорту і готові прийняти його до комунальної власності міста.

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27 11 2019 15:00
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