Аваков відмовився коментувати повернення Саакашвілі

"Іще питання є, крім цього? Прошу"

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на пам'ятних заходах до річниці загибелі екіпажу вертольота Мі-8 на Донбасі відмовився коментувати ситуацію з Міхеїлом Саакашвілі.

Аваков побував на місці загибелі і відповів на деякі запитання журналістів, інформує "Українська правда".

Серед іншого, йому нагадали, що 2 місяці тому він виключав повернення Саакашвілі в Україну, а тепер той повертається в Україну. Голова МВС обірвав: "Іще питання є, крім цього? Прошу".

Питання про відставку уряду та його особисті плани Аваков теж залишив без відповіді: "Шановна, я не буду коментувати особистості політичного життя в цей момент тут".