Аваков відмовився коментувати повернення Саакашвілі
Аваков побував на місці загибелі і відповів на деякі запитання журналістів, інформує "Українська правда".
Серед іншого, йому нагадали, що 2 місяці тому він виключав повернення Саакашвілі в Україну, а тепер той повертається в Україну. Голова МВС обірвав: "Іще питання є, крім цього? Прошу".
Питання про відставку уряду та його особисті плани Аваков теж залишив без відповіді: "Шановна, я не буду коментувати особистості політичного життя в цей момент тут".
Зазначимо, минуло 5 років відтоді, як поблизу гори Карачун бойовики збили вертоліт Збройних сил України, внаслідок чого загинули 12 українських військових, включаючи Сергія Кульчицького.
Як інформував iPress.ua, 14 грудня 2015 року під час Національної Ради реформ між Арсеном Аваковим та Михаїлом Саакашвілі стався конфлікт. Міністр внутрішніх справ Аваков посварився на Раді реформ з головою Одеської облдержадміністрації Саакашвілі, плеснувши йому водою в обличчя.
Аваков першим оприлюднив відео конфлікту із Саакашвілі
Нагадаємо, що 28 травня Зеленський повернув громадянство Саакашвілі.
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