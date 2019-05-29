Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Аваков відмовився коментувати повернення Саакашвілі

"Іще питання є, крім цього? Прошу"
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на пам'ятних заходах до річниці загибелі екіпажу вертольота Мі-8 на Донбасі відмовився коментувати ситуацію з Міхеїлом Саакашвілі.
Аваков відмовився коментувати повернення Саакашвілі Фото: МВС України

Аваков побував на місці загибелі і відповів на деякі запитання журналістів, інформує "Українська правда".

Серед іншого, йому нагадали, що 2 місяці тому він виключав повернення Саакашвілі в Україну, а тепер той повертається в Україну. Голова МВС обірвав: "Іще питання є, крім цього? Прошу".

Питання про відставку уряду та його особисті плани Аваков теж залишив без відповіді: "Шановна, я не буду коментувати особистості політичного життя в цей момент тут".

Зазначимо, минуло 5 років відтоді, як поблизу гори Карачун бойовики збили вертоліт Збройних сил України, внаслідок чого загинули 12 українських військових, включаючи Сергія Кульчицького.

Як інформував iPress.ua, 14 грудня 2015 року під час Національної Ради реформ між Арсеном Аваковим та Михаїлом Саакашвілі стався конфлікт. Міністр внутрішніх справ Аваков посварився на Раді реформ з головою Одеської облдержадміністрації Саакашвілі, плеснувши йому водою в обличчя.

Аваков першим оприлюднив відео конфлікту із Саакашвілі

Нагадаємо, що 28 травня Зеленський повернув громадянство Саакашвілі.

Читайте також: Саакашвілі відреагував на повернуте йому громадянство України

 

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

29 05 2019 15:31
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Інавгураційна промова президента Зеленського. Повний текст

Інавгураційна промова президента Зеленського. Повний текст

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.