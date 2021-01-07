СПОРТ НОВИНИЧеркащанину Артему Довбику, який забив вирішальний гол у матчі Євро-2020 Україна – Швеція, просять присвоїти звання "Почесний громадянин Черкас".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Автор вирішального гола за збірну України може стати "почесним громадянином"
Завдяки голу Артема Довбика, Черкаси можуть стати футбольною столицею України. Тому прошу розглянути питання щодо можливості присвоїти йому звання "Почесний громадянин Черкас
Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє місцеве видання "Про все" із посиланням на голову Черкаської обласної асоціації футболу Владислава Голуба.
"Завдяки голу Артема Довбика, Черкаси можуть стати футбольною столицею України. Тому прошу розглянути питання щодо можливості присвоїти йому звання "Почесний громадянин Черкас", - зазначив Владислав Голуб.
З відповідним зверненням Голуб виступив на сесії міської ради.
Також він запропонував відзначити подякою мера ще одного черкащанина, який грає за збірну України, - Віталія Миколенка.
Нагадаємо, що у ніч на 30 червня збірна України в додатковий час обіграла команду Швеції з рахунком 2:1 і вперше в своїй історії вийшла в 1/4 Чемпіонату Європи з футболу.
У заключному екстратаймі на 121-й хвилині після подачі від Зінченка з флангу Артем Довбик ударом головою пробив воротаря шведів Ольсена. Гол Довбіка став найбільш пізнім забитим переможним м'ячем в історії чемпіонатів Європи.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
01 07 2021 16:41 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО Збірна України прибула до Рима на матч Євро-2020 проти Англії
- ВІДЕО Збірна України з футболу перемогла Швецію і вперше вийшла до 1/4 фіналу чемпіонату Європи
- ВІДЕО "Мілуокі" переміг "Атланту" і зрівняв рахунок в півфіналі плей-офф НБА
- 7 відомих українських ветеранів у віці 32+, які нині грають за кордоном
- Let's get ready to rumble! Олександр Усик – Мурат ГассієвБій Олександр Усик - Мурат Гассієв - це протистояння діаметрально протилежних стилів. Увечері 21 липня на кону стоятиме все