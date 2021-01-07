Автор вирішального гола за збірну України може стати "почесним громадянином"

Завдяки голу Артема Довбика, Черкаси можуть стати футбольною столицею України. Тому прошу розглянути питання щодо можливості присвоїти йому звання "Почесний громадянин Черкас

Черкащанину Артему Довбику, який забив вирішальний гол у матчі Євро-2020 Україна – Швеція, просять присвоїти звання "Почесний громадянин Черкас".

Про це повідомляє місцеве видання "Про все" із посиланням на голову Черкаської обласної асоціації футболу Владислава Голуба.

"Завдяки голу Артема Довбика, Черкаси можуть стати футбольною столицею України. Тому прошу розглянути питання щодо можливості присвоїти йому звання "Почесний громадянин Черкас", - зазначив Владислав Голуб.

З відповідним зверненням Голуб виступив на сесії міської ради.

Також він запропонував відзначити подякою мера ще одного черкащанина, який грає за збірну України, - Віталія Миколенка.

У заключному екстратаймі на 121-й хвилині після подачі від Зінченка з флангу Артем Довбик ударом головою пробив воротаря шведів Ольсена. Гол Довбіка став найбільш пізнім забитим переможним м'ячем в історії чемпіонатів Європи.