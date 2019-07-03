Автовиробництво в Україні за місяць скоротилось на 65%, - асоціація

Загалом від початку 2019 року в Україні виготовили 1207 автомобілів

Обсяги виробництва автомобілів в Україні у лютому 2019 року скоротились на 65% проти попереднього місяця. У річному вимірі скорочення обсягів виробництва склало 56%.

Загалом за лютий українські автовиробники виготовили 314 автомобілів.

"Легковий підрозділ національного автопрому закінчив місяць падінням більш ніж в 2,5 раза порівняно з лютим 2018 року. А вся статистика по легкових автомобілях знову була сформована тільки великовузловим складанням на закарпатському підприємстві "Єврокар", - повідомляє Асоціація автовиробників України.

Вантажних автомобілів у лютому виготовили лише 7 одиниць, а автобусів - 71 штуку.

Загалом від початку 2019 року в Україні виготовили 1207 автомобілів. Більшість з них - легкові (1066 одиниць).

Нагадаємо, що Міністерство регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ розробляє нові будівельні норми, якими пропонується дозволити розміщувати паркувальні майданчики на дахах будівель, окрім споруд соціальної сфери.