Автовиробництво в Україні за місяць скоротилось на 65%, - асоціація
Загалом за лютий українські автовиробники виготовили 314 автомобілів.
"Легковий підрозділ національного автопрому закінчив місяць падінням більш ніж в 2,5 раза порівняно з лютим 2018 року. А вся статистика по легкових автомобілях знову була сформована тільки великовузловим складанням на закарпатському підприємстві "Єврокар", - повідомляє Асоціація автовиробників України.
Вантажних автомобілів у лютому виготовили лише 7 одиниць, а автобусів - 71 штуку.
Загалом від початку 2019 року в Україні виготовили 1207 автомобілів. Більшість з них - легкові (1066 одиниць).
Нагадаємо, що Міністерство регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ розробляє нові будівельні норми, якими пропонується дозволити розміщувати паркувальні майданчики на дахах будівель, окрім споруд соціальної сфери.
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