Стан здоров'я Балуха погіршився, в колонію вдалося передати лише окуляри, – адвокат
Ольга Дінзе, адвокатка Балуха повідомила, що неможливо доставити Балухові необхідні після голодування продукти, оскільки їх передача тепер дуже обмежена у зв’язку з переведенням українця в приміщення камерного типу, йдеться у "Радіо Свобода".
"Нам вдалося тільки передати йому нові окуляри. Ми продовжуємо заявляти про допуск фахівців лікаря і психолога в колонію, а також встановлюємо обставини, пов’язані з громадянством Балуха", – розповіла адвокат.
12 липня Дінзе повідомляла, що в колонії не прийняли продукти харчування, які необхідні Володимиру Балух для виходу з голодування без шкоди для здоров’я.
5 липня Кримська правозахисна група повідомила, що активіст припинив голодування "у зв’язку із задоволенням його вимоги". У цей день в колонії № 4 російського Торжка Балуха відвідав український консул.
Нагадаємо, 27 червня український політв'язень Володимир Балух вдруге оголосив голодування.
Напередодні у розпорядженні проекту Радіо Свобода Крим Реалії з’явилось відео з камер спостереження в Роздольненському ізоляторі тимчасового тримання, на якому зафіксована сутичка між Балухом і колишнім начальником ізолятора Ткаченком.
Після цього інциденту Ткаченко заявив, що Балух його нібито побив, через що стосовно кримчанина відкрили другу кримінальну справу.
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