Батьки київських школярів можуть замовити електронний учнівський квиток онлайн За міською цільовою програмою "Турбота" 2019-2021 до 31 грудня 2021 року учні можуть продовжувати користуватися своїми старими учнівськими для безоплатного проїзду в міському транспорті

Як наголошується в повідомленні, для цього батьки або опікуни мають зареєструватися на порталі. Там вони можуть подати заявку на учнівський е-квиток і оплатити замовлення.

Фото: facebook.com/davtyan.dmytro

Батьки всіх школярів Києва отримали можливість замовити електронний учнівський квиток онлайн, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на департамент інформаційно-комунікаційних технологій Київської міської державної адміністрації (КМДА) в середу. Як наголошується в повідомленні, для цього батьки або опікуни мають зареєструватися на порталі. Там вони можуть подати заявку на учнівський е-квиток і оплатити замовлення. Валідована заявка передається на виробництво, а отримати готовий квиток учні зможуть у своїх школах. "За міською цільовою програмою "Турбота" 2019-2021 до 31 грудня 2021 року учні можуть продовжувати користуватися своїми старими учнівськими для безоплатного проїзду в міському транспорті. А згодом поступово електронними учнівськими квитками будуть забезпечені всі школярі столиці без зайвих довідок, заяв та відвідин адмінустанов", - йдеться в повідомленні. Читайте також: Мінінфраструктури презентувало е-квиток для всіх видів муніципального транспорту

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