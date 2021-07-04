Мінінфраструктури презентувало е-квиток для всіх видів муніципального транспорту

Живицький наголосив, що у міністерстві налагоджують тісну комунікацію та співпрацю з керівниками громад для надання якісних послуг з перевезення пасажирів

Міністерство інфраструктури презентувало е-квиток для всіх видів муніципального транспорту.

Участь в онлайн-презетації взяли, зокрема заступник міністра інфраструктури Дмитро Живицький, генеральний директор ДП "Галузевий центр цифровізації та кібербезпеки" ("ГЦЦК") Володимир Набоков, голова Асоціації малих міст України Павло Козирєв, пише "Укрінформ".

Живицький наголосив, що у міністерстві налагоджують тісну комунікацію та співпрацю з керівниками громад для надання якісних послуг з перевезення пасажирів. Мінінфраструктури хоче запровадити єдиний муніципальний процесинг шляхом створення єдиного електронного проїзного квитка, яким можна зручно розраховуватись у тролейбусі, трамваї, автобусі чи в іншому громадському транспорті.

За його словами, наступним етапом стане впровадження таких систем на рівні областей.

"Сьогодні Мінінфраструктури є надійним партнером для органів місцевого самоврядування, і ми завжди відкриті до співпраці. У результаті впровадження такого проєкту виграють усі. У першу чергу, пасажири, які матимуть можливість комфортно, у зручний спосіб сплачувати за поїзд у громадському транспорті та здійснювати пересадки з одного виду транспорту на інший за одним квитком. Керівники громад продемонструють свою сучасність і турботу про мешканців, буде знято питання кількості перевезених пасажирів, пільговиків. Чесні та відповідальні комунальні та приватні перевізники матимуть обґрунтування тарифів, зменшать витрати на персонал. Все це відкриває можливості для інвестицій у галузь і робить користування громадським транспортом привабливим та зручним для людей", - підкреслив заступник міністра.

Набоков повідомив про переваги єдиного е-квитка, облаштування громадського транспорту валідаторами для оплати проїзду та контролю за оплатою, а також про перехід в найближчому майбутньому до безготівкової оплати.

"Ми перейняли позитивний досвід інших країн світу та активно впроваджуємо його в Україні. Тому спільно з Мінінфраструктури пропонуємо технологічну та організаційну підтримку для впровадження електронного квитка в територіальних громадах та містах України", - сказав Набоков.

За його словами, це дасть українським містам зростання туристичної привабливості та комфорту; підвищення ефективності громадського транспорту та оптимізації руху; зростання комфорту міської інфраструктури та якості послуг громадського транспорту; повну прозорість для перевізників.

"Першим містом, яке підключиться до системи, буде Маріуполь. Вже у квітні цього року відбудеться урочистий запуск після 8 місяців тестування", - сказав Набоков.

Нагадаємо, що в Україні запустили єдиний електронний квиток SmartTicket