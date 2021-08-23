Делегація з США прибула в Україну для участі в "Кримській платформі" і заходах до Дня незалежності
Президентська делегація на чолі з міністром енергетики Дженніфер Гренголм прибула до Києва, щоб представляти Сполучені Штати на річниці незалежності України та Кримському саміті, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"23 серпня делегація візьме участь у саміті Кримської платформи, а міністр Гренголм виступить від імені президента Байдена і Сполучених Штатів", - повідомляє прес-служба посольства США в Україні.
Зазначається, що 24 серпня делегація приєднається до президента Володимира Зеленського і почесних гостей на військовому параді до 30-ї річниці Незалежності України на Майдані Незалежності.
Як повідомляється, міністр також зустрінеться з міністром енергетики України Германом Галущенком, міністром інфраструктури Олександром Кубраковим і прихильниками чистої енергетики, щоб обговорити зусилля з взаємодії для більш безпечного і сталого енергетичного майбутнього України.
Раніше повідомлялося, що президент США Джозеф Байден направив на саміт "Кримської платформи" та урочистості з нагоди 30-ї річниці незалежності України президентську делегацію на чолі з міністром енергетики Дженніфер Гренголм.
Нагадаємо, що кількість учасників установчого саміту Кримської платформи зросла до 42-х.
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