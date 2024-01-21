Базу США в Іраку обстріляли балістичними ракетами
Є поранені серед персоналу базу.
Про це Центральне командування США (CENTCOM) написало в соцмережі X (Twitter).
"Приблизно о 18:30 за багдадським часом 20 січня підтримувані Іраном бойовики на заході Іраку запустили кілька балістичних ракет і снарядів по авіабазі "Аль-Асад". Більшість ракет були перехоплені системами протиповітряної оборони бази, інші впали на територію бази", - йдеться в дописі.
В командуванні додали, що декілька американських військовослужбовців проходять обстеження на предмет черепно-мозкових травм.
"Щонайменше один іракський військовослужбовець був поранений", - написало Центральне командування США.
Також днями хусити атакували корабель США балістичними ракетами.