Базу США в Іраку обстріляли балістичними ракетами

Підтримувані Іраном бойовики атакували балістичними ракетами американську авіабазу "Аль-Асад" на заході Іраку.

Є поранені серед персоналу базу.

Про це Центральне командування США (CENTCOM) написало в соцмережі X (Twitter).

"Приблизно о 18:30 за багдадським часом 20 січня підтримувані Іраном бойовики на заході Іраку запустили кілька балістичних ракет і снарядів по авіабазі "Аль-Асад". Більшість ракет були перехоплені системами протиповітряної оборони бази, інші впали на територію бази", - йдеться в дописі.

В командуванні додали, що декілька американських військовослужбовців проходять обстеження на предмет черепно-мозкових травм.

"Щонайменше один іракський військовослужбовець був поранений", - написало Центральне командування США.

Також днями хусити атакували корабель США балістичними ракетами.