Біля ВР відбувається акція за відставку Авакова, горять "димові шашки"
У п'ятницю вранці на площі Конституції біля будівлі Верховної Ради в центрі Києва відбувається акція з вимогою відставки міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова.
Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", біля стін парламенту зібралися декілька сотень людей. Учасники акції вимагають відставки міністра внутрішніх справ Авакова. З собою учасники протесту принесли плакати з відповідними написами і національну символіку.
Протестувальники також привезли до парламенту автомобіль УАЗ, накритий тентом.
У п'ятницю Верховна Рада на годині запитань до уряду заслухає звіт Авакова про стан розслідувань щодо резонансних справ, зокрема стосовно перестрілки в Броварах і зґвалтування співробітниками поліції жінки в Кагарлику Київської області.
Коли Аваков почав виступати з трибуни парламенту, учасники акції зняли тент із привезеного автомобіля, після чого стало видно, що УАЗ схожий на аналогічний транспортний засіб, який використовують співробітники МВС.
Після цього активісти завантажили в нього димові шашки і підпалили їх, незважаючи на спроби правоохоронців перешкодити цьому.
Наразі площу Конституції заволокло димом від активованих шашок.
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