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Біля ВР відбувається акція за відставку Авакова, горять "димові шашки"

Наразі площу Конституції заволокло димом від активованих шашок
Біля стін парламенту зібралися декілька сотень людей. Учасники акції вимагають відставки міністра внутрішніх справ Авакова. З собою учасники протесту принесли плакати з відповідними написами і національну символіку.
Біля ВР відбувається акція за відставку Авакова, горять "димові шашки" Арсен Аваков. Фото: lb.ua

У п'ятницю вранці на площі Конституції біля будівлі Верховної Ради в центрі Києва відбувається акція з вимогою відставки міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", біля стін парламенту зібралися декілька сотень людей. Учасники акції вимагають відставки міністра внутрішніх справ Авакова. З собою учасники протесту принесли плакати з відповідними написами і національну символіку.

Протестувальники також привезли до парламенту автомобіль УАЗ, накритий тентом.

У п'ятницю Верховна Рада на годині запитань до уряду заслухає звіт Авакова про стан розслідувань щодо резонансних справ, зокрема стосовно перестрілки в Броварах і зґвалтування співробітниками поліції жінки в Кагарлику Київської області.

Коли Аваков почав виступати з трибуни парламенту, учасники акції зняли тент із привезеного автомобіля, після чого стало видно, що УАЗ схожий на аналогічний транспортний засіб, який використовують співробітники МВС.

Після цього активісти завантажили в нього димові шашки і підпалили їх, незважаючи на спроби правоохоронців перешкодити цьому.

Наразі площу Конституції заволокло димом від активованих шашок.

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05 06 2020 11:10
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