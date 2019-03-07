BlaBlaCar назвав Україну серед топ-трьох країн за швидкістю розвитку сервісу

У BlaBlaCar вважають, що на швидкі темпи зростання платформи вплинуло збільшення пасажиропотоку в містах-мільйонниках (Київ, Одеса, Дніпро, Харків і Львів)

Сервіс пошуку попутників для автомобільних поїздок BlaBlaCar назвав Україну серед топ-3 країн за швидкістю розвитку - у січні-червні 2019 року український ком'юніті BlaBlaCar перетнув позначку у 5 мільйонів користувачів.

У компанії заявили, що за останні два роки активність на платформі BlaBlaCar в Україні зросла більше ніж на 150%, щодня поїздки здійснюють кілька десятків тисяч осіб. Водночас ком'юніті сервісу загалом у світі досяг 75 мільйонів користувачів у 22 країнах (3,4 млн у середньому на країну), повідомляє "Економічна правда".

"У піковий час (різдвяні, великодні свята) на платформі публікується понад мільйон вільних місць. Із них 80% - поїздки по Україні, 20% - міжнародні (Польща, Німеччина, Чехія та інші країни)", - зазначили у прес-службі.

У BlaBlaCar вважають, що на швидкі темпи зростання платформи вплинуло збільшення пасажиропотоку в містах-мільйонниках (Київ, Одеса, Дніпро, Харків і Львів).

"Щомісяця сервіс фіксує більш як 45 тисяч унікальних місць відправлення та прибуття по всій території України, що з'єднують більш як 90% населених пунктів країни. Особливо актуально це для невеликих міст і сіл, де немає прямого автобусного або залізничного сполучення і які розташовані далеко від великих транспортних вузлів і магістралей", - підкреслили в компанії.

Зазначається, що BlaBlaCar планує продовжити покращувати продукт в Україні і зосередитися на створенні маркетплейса для автодорожніх поїздок.

Нагадаємо, що у 2018 році співзасновник і керівник BlaBlaCar Ніколя Брюссон розповів, що Україна не є прибутковим сегментом для компанії.