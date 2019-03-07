BlaBlaCar назвав Україну серед топ-трьох країн за швидкістю розвитку сервісу
У компанії заявили, що за останні два роки активність на платформі BlaBlaCar в Україні зросла більше ніж на 150%, щодня поїздки здійснюють кілька десятків тисяч осіб. Водночас ком'юніті сервісу загалом у світі досяг 75 мільйонів користувачів у 22 країнах (3,4 млн у середньому на країну), повідомляє "Економічна правда".
"У піковий час (різдвяні, великодні свята) на платформі публікується понад мільйон вільних місць. Із них 80% - поїздки по Україні, 20% - міжнародні (Польща, Німеччина, Чехія та інші країни)", - зазначили у прес-службі.
У BlaBlaCar вважають, що на швидкі темпи зростання платформи вплинуло збільшення пасажиропотоку в містах-мільйонниках (Київ, Одеса, Дніпро, Харків і Львів).
"Щомісяця сервіс фіксує більш як 45 тисяч унікальних місць відправлення та прибуття по всій території України, що з'єднують більш як 90% населених пунктів країни. Особливо актуально це для невеликих міст і сіл, де немає прямого автобусного або залізничного сполучення і які розташовані далеко від великих транспортних вузлів і магістралей", - підкреслили в компанії.
Зазначається, що BlaBlaCar планує продовжити покращувати продукт в Україні і зосередитися на створенні маркетплейса для автодорожніх поїздок.
Нагадаємо, що у 2018 році співзасновник і керівник BlaBlaCar Ніколя Брюссон розповів, що Україна не є прибутковим сегментом для компанії.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО У Львові та Києві під "Ашаном" відбулись акції проти жорстокого утримання курей у клітках
- ВІДЕО ВМС США і Росії звинуватили один одного у небезпечних маневрах у Філіппінському морі
- Чи загрожує Україні енергетична криза?Ціни на електричну енергію для непобутових споживачів із запровадженням нової моделі ринку вже протягом найближчого місяця зростуть на 5-6%. Це підтверджує і офіційна заява Міністра енергетики та вугільної промисловості, який апелює до того, що в Україні тариф як для населення, так і для промисловості у 2-2,7 рази нижчий, ніж в сусідніх Білорусії та РФ
- Нові глави ОДА. Кого Зеленський призначає в регіонахТорговець із Придністров'я, прихильник возз'єднання "братських народів", одногрупник Разумкова та інші ставленики Зеленського