Бориса Джонсона помітили в Бучі й Бородянці

Кореспонденти Reuters опублікували фото

Колишній прем’єр Британії Борис Джонсон приїхав в Україну та побував у Бучі та Бородянці на Київщині, по це йдеться в соцмережах та ЗМІ.

Раніше у соцмережах з'явилися відео, а пізніше кореспонденти Reuters опублікували фото Джонсона з Бучі.

Нагадаємо, міський голова Києва Віталій Кличко на полях Всесвітнього економічного форуму у Давосі зустрівся з Борисом Джонсоном та вручив йому нагороду "Почесний громадянин Києва".