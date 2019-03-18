CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНа блокпосту біля Станиці Луганської бойовик незаконних збройних формувань побив цивільного чоловіка.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Бойовик на блокпосту побив цивільного
Спостерігачі бачили, як член збройних формувань тричі вдарив цивільну особу
Фото: news.pn
"О 12:00 на блокпості збройних формувань на південь від мосту у Станиці Луганській (15 км на північний схід від Луганська) спостерігачі бачили, як член збройних формувань тричі вдарив цивільну особу (чоловіка 40 років), а потім наніс йому ще один удар ногою, коли той вже лежав на землі", - повідомляється у звіті ОБСЄ за 15 березня.
Коли член збройних формувань відійшов від нього, до чоловіка підійшли два співробітники бригади першої допомоги і допомогли йому сісти на лаву в розташованому неподалік укритті.
Нагадаємо, що у смт. Клугіно-Башкирівка Чугуївського району Харківської області був знайдений мертвим військовослужбовець за контрактом 92-ї окремої механізованої бригади ЗСУ.
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