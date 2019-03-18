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Бойовик на блокпосту побив цивільного

Спостерігачі бачили, як член збройних формувань тричі вдарив цивільну особу
На блокпосту біля Станиці Луганської бойовик незаконних збройних формувань побив цивільного чоловіка.
Бойовик на блокпосту побив цивільного Фото: news.pn

"О 12:00 на блокпості збройних формувань на південь від мосту у Станиці Луганській (15 км на північний схід від Луганська) спостерігачі бачили, як член збройних формувань тричі вдарив цивільну особу (чоловіка 40 років), а потім наніс йому ще один удар ногою, коли той вже лежав на землі", - повідомляється у звіті ОБСЄ за 15 березня.

Коли член збройних формувань відійшов від нього, до чоловіка підійшли два співробітники бригади першої допомоги і допомогли йому сісти на лаву в розташованому неподалік укритті.

Нагадаємо, що у смт. Клугіно-Башкирівка Чугуївського району Харківської області був знайдений мертвим військовослужбовець за контрактом 92-ї окремої механізованої бригади ЗСУ.

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18 03 2019 08:56
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