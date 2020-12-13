Британець Джошуа захистив чемпіонські пояси в бою проти болгарина Пулєва
Про це повідомиляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на "Суспільне. Спорт".
Уперше бій Джошуа - Пулєв було заплановано ще в 2017 році, однак відбувся поєдинок лише у грудні 2020 року.
Раніше Пулєв програв достроково Володимиру Кличку, Джошуа - Енді Руїсу-молодшому. На кону бою Джошуа - Пулєв були усі чемпіонські пояси британця.
Найактивніший раунд на старті бою - третій: британець двічі відправляв суперника в нокдаун, але той підіймався та продовжував бій.
У наступних раундах Джошуа не дотискав Пулєва, але спокійно перепрацьовував його у кожній 3-хвилинці, забираючи очки.
У дев'ятому раунді одним з аперкотів Джошуа похитнув Пулєва, після чого наніс ще два удари і болгарин впав (третій нокдаун).
Пулєв зміг піднятися, але Джошуа моментально наніс удар з правої - і закрив бій. Учетверте болгарський боксер не піднявся, перемога нокаутом у дев'ятому раунді для Ентоні Джошуа.
Одразу після бою британець заявив, що його ціль - стати абсолютним чемпіоном світу, тому він прагне провести наступний бій з Тайсоном Ф'юрі.
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