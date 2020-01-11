Усик прокоментував свою перемогу над Чісорою
Як повідомляє Укрінформ, бій тривав 12 раундів. Перемога Усіку була присуджена одноголосним рішенням суддів (117:112, 115:113, 115:113).
На думку українця, його бокс був гарним і він встиг зрозуміти, що таке суперважка вага. Усик також зазначив, що Чісора великий, міцний хлопець і він налаштовувався на більший опір.
"Я не боксував цілий рік. Моє завдання зараз - рухатися вперед. Я хочу стати абсолютним чемпіоном світу" - сказав він після бою.
Gеремога над Чісорою дозволила Усику стати претендентом на титул Всесвітньої боксерської організації (WBO), яким володіє британець Ентоні Джошуа.
Нагадаємо, що раніше Ломаченко програв Лопесу бій за звання абсолютного чемпіона світу і втратив свої титули
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