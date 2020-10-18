Ломаченко програв Лопесу бій за звання абсолютного чемпіона світу і втратив свої титули
Як повідомляє "Громадське", Бій відбувся в ніч з 17 на 18 жовтня 2020 року на арені MGM Grand в Лас-Вегасі. На кону стояли всі головні чемпіонські пояси у легкій вазі — WBA Super, WBC Franchise, WBO та IBF.
Перед боєм відбулася традиційна процедура зважування. Суперники показали однакову вагу по 61,2 кг.
З самого початку поєдинку Ломаченко повільно вивчав суперника, уникаючи атак Лопеса. Американець був активнішим. У другому раунді Лопес пішов в атаку, українцю довелося захищатися.
На четвертому раунді Ломаченко почав «вмикатися» і затягувати суперника у свій темп. Хоча у Лопеса все одно статистично вдвічі більше ударів.
Згідно з рішенням суддів, Лопес виграв бій. Фінальний рахунок суддів: 119-109, 117-111, 116-112.
Що означає поразка Ломаченка?
Через програш у цьому бою Ломаченко втратив всі свої титули — WBC Franchise, WBA і WBO. Лопес, який до бою володів поясом IBF, став абсолютним чемпіоном світу в легкій вазі. У їхньому контракті на бій не був передбачений реванш.
Нагадаємо, що раніше Лопес дав згоду на бій з Ломаченком, контракт підпишуть завтра
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