Британські лікарі назвали нові симптоми коронавірусу

"Ми виявили нові симптоми (втрата нюху та смаку), це може означати, що людям без інших симптомів, але з втратою цих відчуттів, можливо, доведеться самоізолюватися для зменшення ризику поширення вірусу"

Британські лікарі повідомили, що одними з перших симптомів коронавірусу можуть бути втрата нюху та смаку.

Про це повідомляє Sky News, передає УКРІНФОРМ.

"Ми виявили нові симптоми (втрата нюху та смаку), це може означати, що людям без інших симптомів, але з втратою цих відчуттів, можливо, доведеться самоізолюватися для зменшення ризику поширення вірусу", - йдеться у заяві британського співтовариства отоларингологів.

Чинні інструкції системи охорони здоров'я в Англії говорять про те, що висока температура або постійний кашель - єдині симптоми, маючи які, варто вдатись до самоізоляції щоб зупинити поширення вірусу Covid-19.

Як зазначається у заяві лікарів, пацієнти можуть не мати ніяких значних симптомів, наприклад, кашлю або підвищеної температури, але в них може спостерігатися втрата нюху або смаку, що вказує на те, що вірус перебуває у носовій порожнині.

Нагадаємо, що станом на ранок 22 березня SARS-CoV-2 інфікувались 307 280 людей. Загалом померли 13 049, ще 92 376 людей одужали.