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"Частіше помирають жінки": У МОЗ розповіли деталі про жертв коронавірусу

Серед померлих — 15 жінок і 5 чоловіків
У Міністерстві охорони здоров’я розповіли, що на летальність перебігу коронавірусної хвороби найбільше впливають супутні захворювання та вік.
"Частіше помирають жінки": У МОЗ розповіли деталі про жертв коронавірусу Фото: МОЗ

"Наразі ми маємо 20 випадків хвороби із летальними наслідками. Серед померлих — 15 жінок і 5 чоловіків. Всі вони — особи старше 50 років. Майже всі померлі — 88% — мали важкі серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, новоутворення, захворювання нирок та легень. Тому вік і наявність супутніх захворювань виявились основними предикторами смертності серед пацієнтів з Covid-19", — розповів заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко на брифінгу 2 березня, передає "Громадське".

Він закликав усіх людей старше 60 років, а також людей з хронічними захворюваннями залишатись удома.

Нагадаэмо, що серед 804 українців, у яких на сьогодні лабораторно підтверджено коронавірусне захворювання, - 26 медичних працівників та 20 дітей.

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02 04 2020 13:20
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