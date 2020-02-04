"Частіше помирають жінки": У МОЗ розповіли деталі про жертв коронавірусу
"Наразі ми маємо 20 випадків хвороби із летальними наслідками. Серед померлих — 15 жінок і 5 чоловіків. Всі вони — особи старше 50 років. Майже всі померлі — 88% — мали важкі серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, новоутворення, захворювання нирок та легень. Тому вік і наявність супутніх захворювань виявились основними предикторами смертності серед пацієнтів з Covid-19", — розповів заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко на брифінгу 2 березня, передає "Громадське".
Він закликав усіх людей старше 60 років, а також людей з хронічними захворюваннями залишатись удома.
Нагадаэмо, що серед 804 українців, у яких на сьогодні лабораторно підтверджено коронавірусне захворювання, - 26 медичних працівників та 20 дітей.
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