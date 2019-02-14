Частину доказів по Мангеру суд дослідить у закритому режимі

У Шевченківському суді Києва, де обирають запобіжний захід голові Херсонської облради Владиславу Мангеру, розгляд матеріалів допиту двох підозрюваних та одного свідка у справі Гандзюк відбудеться у закритому режимі.

Відповідні клопотання задовольнив слідчий суддя, повідомляє "Громадське".

Зокрема йдеться про диски з відеодопиту підозрюваних Сергія Торбіна та Ігора Павлоського. Про перегляд відео у закритому режимі клопотала прокуратура, наголошуючи на тому, що в матеріалах міститься інформація, оприлюднення якої може зашкодити подальшому розслідуванню.

Адвокати Мангера клопотали про перегляд у закритому режимі протоколу допиту свідка Олександра Власова, під час якого, за словами захисників, чоловік назвав два прізвища ймовірних організаторів нападу на Гандзюк, які також є "Миколайовичами", але це не Мангер. На думку адвокатів, оприлюднення їхніх прізвищ може зашкодити подальшому слідству і попередити цих осіб, якщо вони дійсно причетні до злочину.

Оголошення рішення про обрання запобіжного заходу буде відбуватися у відкритому режимі. Попередньо в суді було досліджено близько 500 сторінок документів із клопотання прокуратури про арешт Мангера, зокрема - протоколи допиту підозрюваних, свідків, слідчих експериментів та висновків експертів та лікарів.

Нагадаємо, що підозрюваний в організації вбивства Катерини Гандзюк голова Херсонської облради Владислав Мангер вважає, що напад на активістку став наслідком протистояння СБУ та поліції на Херсонщині.

Як відомо, голові Херсонської облради Мангеру повідомили про підозру в організації вбивства Гандзюк.