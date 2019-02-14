Частину доказів по Мангеру суд дослідить у закритому режимі
Відповідні клопотання задовольнив слідчий суддя, повідомляє "Громадське".
Зокрема йдеться про диски з відеодопиту підозрюваних Сергія Торбіна та Ігора Павлоського. Про перегляд відео у закритому режимі клопотала прокуратура, наголошуючи на тому, що в матеріалах міститься інформація, оприлюднення якої може зашкодити подальшому розслідуванню.
Адвокати Мангера клопотали про перегляд у закритому режимі протоколу допиту свідка Олександра Власова, під час якого, за словами захисників, чоловік назвав два прізвища ймовірних організаторів нападу на Гандзюк, які також є "Миколайовичами", але це не Мангер. На думку адвокатів, оприлюднення їхніх прізвищ може зашкодити подальшому слідству і попередити цих осіб, якщо вони дійсно причетні до злочину.
Оголошення рішення про обрання запобіжного заходу буде відбуватися у відкритому режимі. Попередньо в суді було досліджено близько 500 сторінок документів із клопотання прокуратури про арешт Мангера, зокрема - протоколи допиту підозрюваних, свідків, слідчих експериментів та висновків експертів та лікарів.
Нагадаємо, що підозрюваний в організації вбивства Катерини Гандзюк голова Херсонської облради Владислав Мангер вважає, що напад на активістку став наслідком протистояння СБУ та поліції на Херсонщині.
Як відомо, голові Херсонської облради Мангеру повідомили про підозру в організації вбивства Гандзюк.
Раніше, голова Херсонської обласної ради Владислав Мангер повідомив, що в разі, якщо депутати обласної ради підтримають таке рішення, він готовий піти з посади через справу загиблої активісти Катерини Гандзюк.
Довідка. 31 липня 2018 року в центрі Херсона Катерину Гандзюк облили кислотою. 4 листопада вона померла в лікарні.
На початку грудня генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив, що слідство встановило всіх замовників і організаторів. Це Сергій Торбін, Віктор Горбунов, Володимир Васянович, В'ячеслав Вишневський і Микита Грабчук (виконавці), Ігор Павловський (посередник), Олексій Левін (організатор).
28 січня батько Катерини Гандзюк - Віктор звернувся з відкритим листом до Петра Порошенка і Юлії Тимошенко з тим, щоб вони дали політичну оцінку діям голови Херсонської ОДА, члена БПП Андрія Гордєєва, а також глави Херсонської обласної ради, члена "Батьківщини" Владислава Мангера, які, за словами батька Катерини Гандзюк, тісно співпрацюють з підозрюваним в організації вбивства його дочки кримінальним авторитетом Москалою.
У відповідь глава Херсонської ОДА пообіцяв допомогу в розслідуванні. Чиновник зазначив, що його власне ім'я і посада, а також горе батьків "використовується в політичних маніпуляціях негідниками, які стоять в "тіні".
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Чорний африканський леопард вперше за 110 років потрапив в об'єктив фотографа
- ФОТО Оновлено: У Києві поліція затримала і побила групу активістів "Хто замовив Гандзюк", - ВІДЕО
- ФОТО На архіпелазі Нова Земля введено надзвичайний стан через нашестя ведмедів
- Кардіомагнат: Як Тодуров заробляє мільйони на безкоштовних операціях, - ВІДЕОНерухомість на $2 млн і 10 млн грн заощаджень - що "накерував" очільник Інституту серця Борис Тодуров
- Жити з посттравматичним розладом. Історія ветеранки після 4 років війни на Донбасі"Коли повертаєшся з війни тебе суспільство інакше сприймає. Одна частина тебе боготворить – ти герой. Інша частина на тебе дивиться з запитанням: "Нафіга ти туди пішла і що там робила?" І, в принципі, відкрито це запитує. А є ще одна частина, яка дивиться на тебе, як на інваліда"