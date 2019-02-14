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Частину доказів по Мангеру суд дослідить у закритому режимі

Зокрема йдеться про диски з відеодопиту підозрюваних Сергія Торбіна та Ігора Павлоського
У Шевченківському суді Києва, де обирають запобіжний захід голові Херсонської облради Владиславу Мангеру, розгляд матеріалів допиту двох підозрюваних та одного свідка у справі Гандзюк відбудеться у закритому режимі.
Частину доказів по Мангеру суд дослідить у закритому режимі Фото:BBC/Владислав Мангер

Відповідні клопотання задовольнив слідчий суддя, повідомляє "Громадське".

Зокрема йдеться про диски з відеодопиту підозрюваних Сергія Торбіна та Ігора Павлоського. Про перегляд відео у закритому режимі клопотала прокуратура, наголошуючи на тому, що в матеріалах міститься інформація, оприлюднення якої може зашкодити подальшому розслідуванню.

Адвокати Мангера клопотали про перегляд у закритому режимі протоколу допиту свідка Олександра Власова, під час якого, за словами захисників, чоловік назвав два прізвища ймовірних організаторів нападу на Гандзюк, які також є "Миколайовичами", але це не Мангер. На думку адвокатів, оприлюднення їхніх прізвищ може зашкодити подальшому слідству і попередити цих осіб, якщо вони дійсно причетні до злочину.

Оголошення рішення про обрання запобіжного заходу буде відбуватися у відкритому режимі. Попередньо в суді було досліджено близько 500 сторінок документів із клопотання прокуратури про арешт Мангера, зокрема - протоколи допиту підозрюваних, свідків, слідчих експериментів та висновків експертів та лікарів.

Нагадаємо, що підозрюваний в організації вбивства Катерини Гандзюк голова Херсонської облради Владислав Мангер вважає, що напад на активістку став наслідком протистояння СБУ та поліції на Херсонщині.

Як відомо, голові Херсонської облради Мангеру повідомили про підозру в організації вбивства Гандзюк.

Раніше, голова Херсонської обласної ради Владислав Мангер повідомив, що в разі, якщо депутати обласної ради підтримають таке рішення, він готовий піти з посади через справу загиблої активісти Катерини Гандзюк.

Довідка. 31 липня 2018 року в центрі Херсона Катерину Гандзюк облили кислотою. 4 листопада вона померла в лікарні.

На початку грудня генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив, що слідство встановило всіх замовників і організаторів. Це Сергій Торбін, Віктор Горбунов, Володимир Васянович, В'ячеслав Вишневський і Микита Грабчук (виконавці), Ігор Павловський (посередник), Олексій Левін (організатор).

28 січня батько Катерини Гандзюк - Віктор звернувся з відкритим листом до Петра Порошенка і Юлії Тимошенко з тим, щоб вони дали політичну оцінку діям голови Херсонської ОДА, члена БПП Андрія Гордєєва, а також глави Херсонської обласної ради, члена "Батьківщини" Владислава Мангера, які, за словами батька Катерини Гандзюк, тісно співпрацюють з підозрюваним в організації вбивства його дочки кримінальним авторитетом Москалою.

У відповідь глава Херсонської ОДА пообіцяв допомогу в розслідуванні. Чиновник зазначив, що його власне ім'я і посада, а також горе батьків "використовується в політичних маніпуляціях негідниками, які стоять в "тіні".

 

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14 02 2019 20:33
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