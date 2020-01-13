Чат-бот у Telegram заблокував понад 200 "наркокрамниць" Використовуючи сторінки у Telegram, зловмисники розповсюджували наркотики

3,6 тисячі користувачів Telegram допомогли чат-боту заблокувати понад 200 адрес "наркокрамниць". А за весь час роботи чат-боту користувачі надіслали на перевірку понад 4,5 тисячі зображень, 7,3 тисячі адрес у Telegram, а також 811 адрес веб-сайтів.

Фото: з вільних джерел

Як зазначили у пресслужбі Міністерства внутрішніх справ, за допомогою громадян було заблоковано 214 адрес у Telegram, передає 24tv.ua. Використовуючи сторінки у Telegram, зловмисники розповсюджували наркотики. Серед понад 200 нелегальних "наркокрамниць" 6 з них працювали на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей. Нагадаємо, що жителя російського Омська Дмитра Федорова, який напередодні заявив, що співробітники Росгвардії під час затримання підкинули йому наркотики, знайшли мертвим на залізничній колії.

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