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Чемпіонка "Ролан Гаррос" не захищатиме титул цьогоріч

"Ролан Гаррос" пройде з 21 вересня по 11 жовтня
Перша "ракетка" світу австралійська тенісистка Ешлі Барті пропустить третій у сезоні турнір серії Grand Slam "Ролан Гаррос".
Чемпіонка "Ролан Гаррос" не захищатиме титул цьогоріч Ешлі Барті Фото: Укрінформ

Про це Барті написала в Instagram, передає "Укрінформ".

"Це було важке рішення, але, на жаль, в цьому році я не буду виступати в Європі. Минулого року Відкритий чемпіонат Франції з тенісу був найособливішим турніром у моїй кар'єрі, так що це рішення я прийняла нелегко", - зазначила Ешлі.

Вона зазначила, що у такого рішення є дві причини.

"Перша - це ризики для здоров'я, які все ще існують через COVID-19. Друга - це моя підготовка, яка не була ідеальною без мого тренера, який не зміг бути зі мною через закриття державних кордонів. Бажаю гравцям і французької федерації всього найкращого і вдалого турніру", - додала австралійка.

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08 09 2020 14:12
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