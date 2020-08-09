СПОРТ НОВИНИПерша "ракетка" світу австралійська тенісистка Ешлі Барті пропустить третій у сезоні турнір серії Grand Slam "Ролан Гаррос".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Чемпіонка "Ролан Гаррос" не захищатиме титул цьогоріч
"Ролан Гаррос" пройде з 21 вересня по 11 жовтня
Ешлі Барті Фото: Укрінформ
Про це Барті написала в Instagram, передає "Укрінформ".
"Це було важке рішення, але, на жаль, в цьому році я не буду виступати в Європі. Минулого року Відкритий чемпіонат Франції з тенісу був найособливішим турніром у моїй кар'єрі, так що це рішення я прийняла нелегко", - зазначила Ешлі.
Вона зазначила, що у такого рішення є дві причини.
"Перша - це ризики для здоров'я, які все ще існують через COVID-19. Друга - це моя підготовка, яка не була ідеальною без мого тренера, який не зміг бути зі мною через закриття державних кордонів. Бажаю гравцям і французької федерації всього найкращого і вдалого турніру", - додала австралійка.
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