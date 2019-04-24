Через тиждень українці зможуть безкоштовно змінювати оператора без втрати свого номера

Перехідний період з одного оператора на іншого займає три дні. У цей час абонент зможе вільно користуватися своїм номером

З 1 травня українці зможуть безкоштовно змінювати мобільного оператора без втрати свого номера.

Таку послугу підтримають найбільші оператори в Україні: "Київстар", Vodafone, Lifecell, повідомляє Itc.ua.

Відзначено, що під час переходу до нового оператора абонент зберігає за собою не тільки основний номер, а й код оператора мобільного зв'язку, послугами якого він користувався з самого початку реєстрації номера.

Оператори також запустять спеціальну послугу інформування тих абонентів, які не знають, що їх співрозмовники змінили оператора. Перед з'єднанням кожного разу буде звучати відповідне голосове попередження. Однак послугу можна буде відключити.

Перехідний період з одного оператора на іншого займає три дні. У цей час абонент зможе вільно користуватися своїм номером. Перервати цю операцію можна буде тільки в перші 36 годин після подачі заявки. Після завершення цієї процедури абоненту видадуть нову SIM-карту.

Сама послуга разом з новою SIM-картою - безкоштовна. Після переходу на нового оператора абонент зможе самостійно вибрати один із доступних тарифних планів, або за нього це зробить автоматика.

Залишок на рахунку попереднього оператора можна буде повернути, подавши відповідну заяву із зазначенням реквізитів банківського рахунку для зарахування залишку в найближчому центрі обслуговування абонентів старого мобільного оператора.

Нагадаємо, український оператор зв'язку "Київстар" припинив зв'язок із номерами, які Росія незаконно виділила анексованому Криму та непідконтрольній території Донбасу.