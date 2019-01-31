"Київстар" припинив зв'язок із номерами, які Росія виділила для Криму і окупованого Донбасу
Це рішення ухвалене відповідно до рекомендації Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ), інформує "Київстар".
У "Київстар" заявили, що припинили "обмін міжнародним трафіком з окремими номерними ресурсами", які РФ виділила для окупованих українських територій та окупованої території Грузії - Абхазії та Цхінвальського регіону.
"Перелік окремих кодів та індексів, котрі визначені у рекомендації НКРЗІ, також доступний за посиланням", - йдеться у прес-релізі.
Зазначимо, що на території так званих "ДНР" і "ЛНР" працюють оператори "Фенікс" та "Лугаком" відповідно. Вони створені на базі українських оператів, що пішли з окупованої території Донбасу.
Нагадаємо, що пператор мобільного зв’язку Vodafone Україна з лютого відключає послугу MMS.
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