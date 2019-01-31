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"Київстар" припинив зв'язок із номерами, які Росія виділила для Криму і окупованого Донбасу

У "Київстар" заявили, що припинили "обмін міжнародним трафіком з окремими номерними ресурсами", які РФ виділила для окупованих українських територій
Український оператор зв'язку "Київстар" припинив зв'язок із номерами, які Росія незаконно виділила анексованому Криму та непідконтрольній території Донбасу.
"Київстар" припинив зв Фото: tv-sat.at.ua

Це рішення ухвалене відповідно до рекомендації Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ), інформує "Київстар".

У "Київстар" заявили, що припинили "обмін міжнародним трафіком з окремими номерними ресурсами", які РФ виділила для окупованих українських територій та окупованої території Грузії - Абхазії та Цхінвальського регіону.

"Перелік окремих кодів та індексів, котрі визначені у рекомендації НКРЗІ, також доступний за посиланням", - йдеться у прес-релізі.

Зазначимо, що на території так званих "ДНР" і "ЛНР" працюють оператори "Фенікс" та "Лугаком" відповідно. Вони створені на базі українських оператів, що пішли з окупованої території Донбасу.

Нагадаємо, що пператор мобільного зв’язку Vodafone Україна з лютого відключає послугу MMS.

 

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31 01 2019 21:59
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