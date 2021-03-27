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Чернігівщина з 29 березня переходить у "червону" зону

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішили віднести Чернігівську область до "червоної" зони епідемічної небезпеки.
Чернігівщина з 29 березня переходить у "червону" зону Людина в противірусному захисті

Відповідне рішення ухвалено під час позачергового засідання у суботу, 27 березня, передає Укрінформ з посиланням на повідомлення міністра Кабінету Міністрів Олега Немчінова у Tелеграмі.

"Сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. За результатами Державна комісія вирішила встановити: з 00 години 00 хвилин 29 березня 2021 р. “червоний” рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Чернігівської області та застосувати на території Чернігівської області обмежувальні протиепідемічні заходи передбачені для “червоний” рівня епідемічної небезпеки", - написав він.

Нагадаємо, що 27 березня (станом на 9:00) в Україні виявлено 17 424 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19

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27 03 2021 14:52
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