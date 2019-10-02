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Чоловіку, який кричав "Лягай, Бандеро", готують підозру, - Луценко

"Усю ніч йшли слідчі дії. Вже знаємо, хто бив лежачу людину ногами і кричав про Бандеру. Готуємо підозру"
Слідчі встановили особу чоловіка, який під час сутичок з активістами С14 біля Подільського райуправління поліції Києва бив ногами лежачого і вигукнув "Лягай, Бандеро!".
Чоловіку, який кричав "Лягай, Бандеро", готують підозру, - Луценко Фото: unian.ua

"Усю ніч йшли слідчі дії. Вже знаємо, хто бив лежачу людину ногами і кричав про Бандеру. Готуємо підозру", - повідомив генпрокурор Юрій Луценко.

Луценко нагадав, що 9 лютого ГПУ відкрила провадження про перевищення повноважень працівниками поліції.

"Слідчі ДБР мають дати оцінку насилля щодо учасників контрпікету та подальших дій поліцейських під райвідділком. ... Так само принципово дамо оцінку спробі захоплення приміщення райвідділку Нацполіції", - заявив генпрокурор. 

Раніше, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков звинуватив штаби кандидатів у президенти в розпалюванні ненависті в суспільстві.

Нагадаємо, що 9 лютого перед мітингом Юлії Тимошенко на Контрактовій площі поліція затримала близько 10 активістів. Організатори акції "Хто замовив Катю Гандзюк?" заявили, що затримані збиралися розгорнути на мітингу лідера "Батьківщини" плакати, присвячені Гандзюк. Поліція заявляє, що в активістів вилучила пістолет і холодну зброю. Їх помістили в Подільський відділок.

Пізніше у будівлі поліції сталася сутичка між присутніми під відділком активістами і силовиками, в ході якої співробітники поліції, застосувавши силу, затримали ще 40 осіб.

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом перевищення повноважень співробітниками поліції під час акції під Подільським райвідділом. За фактом порушення відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 365 КК України.

А поліція порушила проти затриманих справу за "спробу захоплення райвідділу".

Згодом, поліція відпустила затриманих вчора на Контрактовій площі в Києві під Подільським РВП активістів.

 

Раніше, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков звинуватив штаби кандидатів у президенти в розпалюванні ненависті в суспільстві.

Нагадаємо, що 9 лютого перед мітингом Юлії Тимошенко на Контрактовій площі поліція затримала близько 10 активістів. Організатори акції "Хто замовив Катю Гандзюк?" заявили, що затримані збиралися розгорнути на мітингу лідера "Батьківщини" плакати, присвячені Гандзюк. Поліція заявляє, що в активістів вилучила пістолет і холодну зброю. Їх помістили в Подільський відділок.

Пізніше у будівлі поліції сталася сутичка між присутніми під відділком активістами і силовиками, в ході якої співробітники поліції, застосувавши силу, затримали ще 40 осіб.

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом перевищення повноважень співробітниками поліції під час акції під Подільським райвідділом. За фактом порушення відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 365 КК України.

А поліція порушила проти затриманих справу за "спробу захоплення райвідділу".

Згодом, поліція відпустила затриманих вчора на Контрактовій площі в Києві під Подільським РВП активістів.

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10 02 2019 18:25
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