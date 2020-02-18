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Чотири людини відмовилися від статусу потерпілих у справах Майдану

Імен не повідомляють
Протягом розслідування справ Майдану чотири людини відмовилися від статусу потерпілих.
Чотири людини відмовилися від статусу потерпілих у справах Майдану Фото: соцемережі

Про це заявив слідчий Держбюро Олександр Чорноблавський, передає РБК-Україна,зазначає LB.ua.

За його словами, він не знає, з чим це пов'язано, але протягом 2018-2019 років чотири людини відмовилися від статусу потерпілих. При цьому заяви починають надходити в нове управління ДБР, яке займається справами Майдану.

"Надходять офіційні заяви від потерпілих... Ми знаємо, що людину 18 лютого забрали на інвалідному візку в реанімацію, але він не вважає себе потерпілим", - заявив Чорноблавський.

Нагадаємо, що 59 осіб визнали винними у справах Майдану.

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18 02 2020 14:40
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