CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПротягом розслідування справ Майдану чотири людини відмовилися від статусу потерпілих.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Чотири людини відмовилися від статусу потерпілих у справах Майдану
Імен не повідомляють
Фото: соцемережі
Про це заявив слідчий Держбюро Олександр Чорноблавський, передає РБК-Україна,зазначає LB.ua.
За його словами, він не знає, з чим це пов'язано, але протягом 2018-2019 років чотири людини відмовилися від статусу потерпілих. При цьому заяви починають надходити в нове управління ДБР, яке займається справами Майдану.
"Надходять офіційні заяви від потерпілих... Ми знаємо, що людину 18 лютого забрали на інвалідному візку в реанімацію, але він не вважає себе потерпілим", - заявив Чорноблавський.
Нагадаємо, що 59 осіб визнали винними у справах Майдану.
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