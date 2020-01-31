Чистий прибуток "Укрспирту" у 2019-му році зріс на 86%

Окрім цього, минулого року підприємство сплатило 463,1 млн грн податків, а виробництво етилового спирту склало 6060,25 тис декалітрів

Чистий прибуток "Укрспирту" у 2019-му році склав 40, 3 мільйона гривень, з них більшу частину - 32 мільйона гривень - підприємство отримало за останні два місяці року - листопад та грудень.

Фото: Економічна правда

Чистий прибуток "Укрспирту" у 2019-му році склав 40, 3 мільйона гривень, з них більшу частину - 32 мільйона гривень - підприємство отримало за останні два місяці року - листопад та грудень, повідомляє "Економічна правда".

Про це повідомляє прес-служба держкомпанії.

"Звісно, для модернізації галузі цього недостатньо. Щоб забезпечити її сталий розвиток, оснастити заводи новітніми технологіями та стати великим експортером спирту за кордон, галузі потрібен приватний капітал та вмотивований інвестор", - прокоментував в.о. директора "Укрспирт" Сергій Блескун.

Варто додати, що чистий прибуток ДП "Укрспирт" у 2019 році склав 40,3 млн грн проти 21,6 млн грн у 2018-му.

Фото: Економічна правда

Окрім цього, минулого року підприємство сплатило 463,1 млн грн податків, а виробництво етилового спирту склало 6060,25 тис декалітрів. Також помітно збільшилася сплата податків у грудні 2019 року: цей показник склав 53,1 млн грн, тоді як в аналогічний період 2018 року він становив 30,4 млн грн. Повідомляється, що у фінансовому плані очікуваний прибуток ДП "Укрспирт" за 2019 становив - 24,3 мільйона гривень.

Нагадаємо, що "Укрспирт" реалізує вдвічі більше спирту у січні, і це не пов’язно зі споживанням алкоголю