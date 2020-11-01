"Укрспирт" реалізує вдвічі більше спирту у січні, і це не пов’язно зі споживанням алкоголю
Про це повідомляє прес-служба підприємства,передає "Економічна правда".
"Ці цифри свідчить не про те, що ми стали виробляти чи споживати більше алкоголю в країні, а про ефективну боротьбу з тіньовим обігом спирту. Держава зосередила увагу на ліквідації усіх можливих схем виробництва контрафактного спирту, які раніше існували на заводах підприємства.
Ми уважно стежимо за собівартістю спирту та правильною закупкою сировини. І якщо бачимо будь-які порушення, то відразу міняємо керівників заводів. І це вже дає свої результати", — прокоментував в.о. голови "Укрспирт" Сергій Блескун.
Наразі підприємство готують до передачі Державному фонду майна. Відзначається, що збільшення об’єму реалізації спирту ДП "Укрспирт" пропорційне збільшенню акцизу, а тобто — призведе до зростання надходжень до бюджету України.
Повідомляється також, що у січні працюватиме 10 заводів ДП "Укрспирт", при цьому в аналогічний період минулого року працювали 7.
Нагадаємо, що офіс президента України (ОП) розраховує на розгляд парламентом законопроекту про демонополізацію спиртової галузі в Україні наступного тижня та початок підготовки держпідприємства "Укрспирт" до приватизації, повідомила заступник глави ОП Юлія Ковалів.
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