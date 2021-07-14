В Україні подорожчали цигарки та алкоголь

З червня 2020 року по червень 2021 року в Україні подорожчали пиво, горілка, вина столові та сигарети вітчизняного виробництва.

Про це свідчать дані Державної служби статистики.

Пиво вітчизняного виробництва з червня 2020 року по червень 2021 року піднялось у ціні у середньому на 5,7% (до 18,59 грн за 0,5 л); горілка — на 1,3% (до 93,31 грн за 0,5 л); вина столові — на 3,2% (до 69,24 грн за 0,75 л).

Сигарети з фільтром вітчизняних марок у червні 2021 року в середньому по Україні продавалися по 47,81 грн за пачку (20 шт.), що на 19,5% дорожче, ніж роком раніше, без фільтра — по 42,87 грн за пачку (дорожче на 20,3%).

Як повідомлялося споживчі ціни у червні 2021 року проти травня 2021 року збільшилися на 0,2%; проти червня 2020 року – на 9,5%, проти грудня 2020 року – на 6,4%. За січень-червень 2021 року у порівнянні з аналогічним періодом минулого року споживча інфляція становила 8,3%.