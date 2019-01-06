Данилюк розповів про деталі засідання РНБО
"Прем’єр-міністр України запевнив, що уряд має рішення, яке дозволить уникнути збільшення тарифів на електроенергію - незалежно від дати запровадження", - заявив секретар РНБО Олександр Данилюк, йдеться в "УП".
Також, додав він, у стислі терміни буде виплачено заборгованість із заробітної плати гірникам державних шахт.
"Уряд має запровадити ефективний механізм оздоровлення ситуації у цій галузі, насамперед – посилення безпеки шахтарів. Також з ініціативи президента буде вирішено питання придбання житла для родини гірника, який загинув на шахті "Лісова", - повідомив секретар РНБО.
Данилюк також заявив, що критичну ситуацію з функціонуванням підприємства "Вода Донбасу" уряд "владнає якнайшвидше".
"Це – відновлення водопостачання для понад 100 тисяч наших громадян. РНБО долучиться у разі необхідності", - запевнив він.
"Вважаю, ця нарада є прикладом конструктивної взаємодії різних державних органів та структур", - підсумував Данилюк.
Нагадаємо, після першого засідання РНБО Данилюк розповів, що наступне засідання Ради нацбезпеки і оборони буде присвячене ситуації на Донбасі.
Додамо, напередодні Президент України Володимир Зеленський затвердив новий склад Ради національної безпеки і оборони.
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