Данилюк розповів про деталі засідання РНБО

Нарада президента з членами РНБО та керівниками енергетичної галузі виявила "декілька системних проблем у сфері енергетики, які можуть створити загрозу національній безпеці"

Данилюк розповів, що учасники наради оцінили можливі наслідки запровадження другого етапу повномасштабного ринку електричної енергії з 1 липня та доцільність його відтермінування.

"Прем’єр-міністр України запевнив, що уряд має рішення, яке дозволить уникнути збільшення тарифів на електроенергію - незалежно від дати запровадження", - заявив секретар РНБО Олександр Данилюк, йдеться в "УП".

Також, додав він, у стислі терміни буде виплачено заборгованість із заробітної плати гірникам державних шахт.

"Уряд має запровадити ефективний механізм оздоровлення ситуації у цій галузі, насамперед – посилення безпеки шахтарів. Також з ініціативи президента буде вирішено питання придбання житла для родини гірника, який загинув на шахті "Лісова", - повідомив секретар РНБО.

Данилюк також заявив, що критичну ситуацію з функціонуванням підприємства "Вода Донбасу" уряд "владнає якнайшвидше".

"Це – відновлення водопостачання для понад 100 тисяч наших громадян. РНБО долучиться у разі необхідності", - запевнив він.

"Вважаю, ця нарада є прикладом конструктивної взаємодії різних державних органів та структур", - підсумував Данилюк.

Нагадаємо, після першого засідання РНБО Данилюк розповів, що н​аступне засідання Ради нацбезпеки і оборони буде присвячене ситуації на Донбасі.

Додамо, напередодні Президент України Володимир Зеленський затвердив новий склад Ради національної безпеки і оборони.

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