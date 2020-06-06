Де дивитися матчі 25 туру футбольної Прем'єр-ліги України

У перший ігровий день також зіграють донецький "Шахтар" та чернігівська "Десна", які зійдуться о 17.00 на столичному НСК "Олімпійський" ("Футбол 2")

Черговий, 25-й тур чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги розпочнеться в суботу, 6 червня, матчем на "Славутич-Арені" в Запоріжжі.

Стартовий поєдинок туру "Зоря" (Луганськ) - "Колос" (Ковалівка) о 14.00 покаже телеканал "Уніан-ТВ", повідомляє "Укрінформ".

У перший ігровий день також зіграють донецький "Шахтар" та чернігівська "Десна", які зійдуться о 17.00 на столичному НСК "Олімпійський" ("Футбол 2").

Завершиться 25-й тур у неділю, 7 червня, матчами донецького "Олімпіка" з "Маріуполем" (14.00; "Футбол 1"), київського "Динамо" з "Олександрією" (17.00; "2+2"), "Дніпра-1" зі Львовом" (19.30; "Футбол 1").

Поєдинок "Ворскла" (Полтава) - "Карпати" (Львів) перенесений.

Турнірне становище:

перша шістка - "Шахтар" - 62 очки (після 24-х матчів), "Зоря" - 46 (24), "Десна" - 46 (24), "Динамо" - 46 (24), "Олександрія" - 43 (24), "Колос" - 26 (24);

друга шістка - "Дніпро-1" - 31 (24), "Маріуполь" - 25 (23), "Львів" - 22 (24), "Ворскла" - 22 (24), "Олімпік" - 19 (24), "Карпати" - 14 (23).

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