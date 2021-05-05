Де дивитися матчі 25 туру футбольної Прем'єр-ліги України
О 14.00 "Маріуполь" на домашній арені імені Володимира Бойка зустрінеться з київським "Динамо" Гру прямиму ефірі транслюватиме телеканал "2+2", передає "Укрінформ".
5 травня пройдуть ще три матчі, які розпочнуться о 19.00. "Дніпро-1" зіграє з луганською "Зорею" ("Уніан-ТБ"), полтавська "Ворскла" - з чернігівською "Десною" ("Футбол 1"), "Олександрія" - з ковалівським "Колосом" ("Футбол 2").
Завершиться тур трьома поєдинками у четвер, 6 травня. Усі вони стартують о 19.00. "Інгулець" з Петрового прийматиме "Львів" ("Футбол 3"), львівський "Рух" зустрінеться з донецьким "Олімпіком" ("Футбол 1"), а закарпатський "Минай" - з донецьким "Шахтарем".
Турнірне становище: "Динамо" - 61 очко (після 24-х ігор), "Шахтар" - 48 (24), "Зоря" - 44 (24), "Колос" - 38 (24), "Десна" - 37 (24), "Ворскла" - 37 (24), "Олександрія" - 29 (24), "Дніпро-1" - 29 (24), "Львів" - 28 (24), "Рух" - 24 (24), "Інгулець" - 23 (24), "Маріуполь" - 22 (24), "Олімпік" - 21 (24), "Минай" - 18 (24).
Заключний, 26-й тур УПЛ має пройти 9 травня.
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