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Де дивитися матчі 8-го туру футбольної Прем'єр-ліги України

О 17.00 розпочнеться гра полтавської "Ворскли" із закарпатським "Минаєм", яку транслюватиме телеканал "Футбол 1"
Трьома матчами завершиться у неділю, 19 вересня, восьмий тур чемпіонату України з футболу серед клубів Прем'єр-ліги.
Де дивитися матчі 8-го туру футбольної Прем Фото: з вільних джерел

О 17.00 розпочнеться гра полтавської "Ворскли" із закарпатським "Минаєм", яку транслюватиме телеканал "Футбол 1", передає "Укрінформ".

О 19.30 стартують поєдинки луганської "Зорі" з одеським "Чорноморцем" ("Уніан ТБ") та "Львова" з харківським "Металістом 1925" ("Футбол 1").

Результати попередніх матчів туру: 

"Десна" (Чернігів) - "Рух" (Львів) - 1:0

Гол: Андрій Тотовицький (90+1 хвилина);

"Інгулець" (Петрове) - "Колос" (Ковалівка) - 0:2

Олександр Чорноморець (25), В'ячеслав Чурко (90+6);

"Маріуполь" - "Шахтар" (Донецьк) - 0:5

Данило Сікан (18), Михайло Мудрик (20), Тете (53), Георгій Судаков (77, 80);

"Дніпро-1"  - "Верес" (Рівне) - 1:0

Маріо Чуже (78);

"Динамо" (Київ) - "Олександрія" - 1:0

Віктор Циганков (90+7, з пенальті).

Турнірне становище: "Динамо" - 22 очки (після 8-ми ігор), "Шахтар" - 19 (8), "Десна" - 16 (8), "Дніпро-1" - 16 (8), "Олександрія" - 14 (8), "Ворскла" - 12 (7), "Зоря" - 11 (7), "Верес" - 11 (8), "Рух" - 8 (8), "Колос" - 8 (7), "Інгулець" - 7 (8), "Минай" - 6 (6), "Металіст 1925" - 6 (7), "Чорноморець" - 5 (7), "Маріуполь" - 4 (8), "Львів" - 2 (7).

Нагадаємо, що Україна посідає 27 місце у вересневому рейтингу ФІФА

 
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19 09 2021 11:14
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