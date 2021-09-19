Де дивитися матчі 8-го туру футбольної Прем'єр-ліги України О 17.00 розпочнеться гра полтавської "Ворскли" із закарпатським "Минаєм", яку транслюватиме телеканал "Футбол 1"

Трьома матчами завершиться у неділю, 19 вересня, восьмий тур чемпіонату України з футболу серед клубів Прем'єр-ліги.

Фото: з вільних джерел

О 17.00 розпочнеться гра полтавської "Ворскли" із закарпатським "Минаєм", яку транслюватиме телеканал "Футбол 1", передає "Укрінформ". О 19.30 стартують поєдинки луганської "Зорі" з одеським "Чорноморцем" ("Уніан ТБ") та "Львова" з харківським "Металістом 1925" ("Футбол 1"). Результати попередніх матчів туру: "Десна" (Чернігів) - "Рух" (Львів) - 1:0 Гол: Андрій Тотовицький (90+1 хвилина); "Інгулець" (Петрове) - "Колос" (Ковалівка) - 0:2 Олександр Чорноморець (25), В'ячеслав Чурко (90+6); "Маріуполь" - "Шахтар" (Донецьк) - 0:5 Данило Сікан (18), Михайло Мудрик (20), Тете (53), Георгій Судаков (77, 80); "Дніпро-1" - "Верес" (Рівне) - 1:0 Маріо Чуже (78); "Динамо" (Київ) - "Олександрія" - 1:0 Віктор Циганков (90+7, з пенальті). Турнірне становище: "Динамо" - 22 очки (після 8-ми ігор), "Шахтар" - 19 (8), "Десна" - 16 (8), "Дніпро-1" - 16 (8), "Олександрія" - 14 (8), "Ворскла" - 12 (7), "Зоря" - 11 (7), "Верес" - 11 (8), "Рух" - 8 (8), "Колос" - 8 (7), "Інгулець" - 7 (8), "Минай" - 6 (6), "Металіст 1925" - 6 (7), "Чорноморець" - 5 (7), "Маріуполь" - 4 (8), "Львів" - 2 (7). Нагадаємо, що Україна посідає 27 місце у вересневому рейтингу ФІФА

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