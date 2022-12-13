Дефіцит електроенергії залишається значним - Укренерго

На 13 грудня в енергосистемі України зберігається складна ситуація. Дефіцит електроенергії залишається значним.

Про це повідомляє Укренерго.

Зазначається, що погіршення погодних умов на всій території країни (сильний вітер, мороз, налипання мокрого снігу, заледеніння проводів) негативно впливає на стан високовольтних та розподільчих мереж та суттєво ускладнює роботу ремонтних бригад.

"На сході ворог знову обстріляв кілька районів, завдавши пошкоджень об'єктам енергетичної інфраструктури. Ремонтні роботи будуть розпочаті після дозволу ЗСУ. Водночас, на деокупованих територіях вдалося забезпечити електроенергією населені пункти, деякі з яких залишалися без електропостачання з початку повномасштабного вторгнення", - йдеться у повідомленні. у повідомленні.

У компанії також наголосили, що всім обленерго повідомлено про ліміти споживання електроенергії.

Раніше повідомлялось, що в Україні внаслідок російських атак пошкоджені всі ТЕС.