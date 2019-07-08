Денісову сім годин допитували в Генпрокуратурі
"Денісова прийшла на допит о 9.45, о 17-ій годині він завершився", – сказав Лисенко, повідомляє "Українська правда".
Речник ГПУ зазначив, що слідчий не дав дозвіл називати справу, в якій викликали Денісову. Однак, як випливає з повістки, оприлюдненої на сайті ГПУ, мова йде про кримінальне провадження за фактами можливого вчинення кримінальних правопорушень головою та окремими суддями Окружного адміністративного суду Києва.
На уточнююче запитання, чи плануються ще допити Денісової, Лисенко відповів: "Ми не виключаємо, що слідчий прийме рішення допитати її, якщо виникне така необхідність".
Нагадаємо, напередодні уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова отримала виклик на допит до Управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України.
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