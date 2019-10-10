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Депутат від "Слуги народу" відкликав законопроєкт про податок на обмін валют

Депутат від партії "Слуга Народу" Олександр Дубінський повідомив, що відкликав свій законопроєкт про запровадження податку у розмірі 1% з готівкових операцій обміну валют.
Депутат від "Слуги народу" відкликав законопроєкт про податок на обмін валют Ілюстрація: oneway2day.wordpress.com

Про це Дубінський повідомив у своєму Facebook, повідомляє "Громадське".

"Я провів опитування серед своїх підписників (частина з яких є нашими виборцями) щодо запровадження 1% збору при купівлі готівкової валюти. В результаті опитування відкликаю відповідний законопроєкт", - повідомив Дубінський.

За його словами, проти цього збору проголосувало 8 тисяч користувачів або 79% всіх опитаних.

У своєму законопроєкті Дубінський хотів запровадити збір, кошти якого планував направити на розвиток українського спорту. При цьому з безготівкових операцій з обміну валют збір збирати не планувалось.

З 7 лютого в Україні діятиме новий режим валютного регулювання, передбачений ухваленим законом про валюту.

Зокрема, спростяться валютні перекази за кордон, інвестиції українців в іноземні цінні папери та спрощення інших операцій з валютою. Також українцям дозволять купувати валюту онлайн та у поштових відділеннях.

Нагадаємо, що Нацбанк дозволив бізнесу купувати валюту в кредит

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10 10 2019 17:55
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