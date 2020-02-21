Деревина продається без "договорняків": на аукціони виставили понад 1,2 мільйона кубів

"Урядом було запроваджено пілотний проєкт, який передбачає, що вся необроблена деревина, яка реалізується абсолютно всіма підприємствами-лісокористувачами, повинна продаватися виключно на аукціонах. Починаючи з 3-го лютого, аукціони вже почали працювати, і на сьогодні на них виставлено більш ніж 1 млн 200 тис. кубів деревини для бізнесу"

На електронних аукціонах із продажу лісу, які в Україні запрацювали з 3 лютого, на сьогодні виставлено понад 1 млн 200 тис. кубометрів ділової деревини.

Про це сказав голова Держлісагентства Андрій Заблоцький у четвер на нараді за участі Прем’єр-міністра Олексія Гончарука, що проходила в м. Остер на Чернігівщині, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Урядом було запроваджено пілотний проєкт, який передбачає, що вся необроблена деревина, яка реалізується абсолютно всіма підприємствами-лісокористувачами, повинна продаватися виключно на аукціонах. Починаючи з 3-го лютого, аукціони вже почали працювати, і на сьогодні на них виставлено більш ніж 1 млн 200 тис. кубів деревини для бізнесу", - поінформував очільник відомства.

За його словами, продаж лісу через аукціони дозволить витягнути "з тіні" всю деревину; встановити прозорий механізм ціноутворення.

Заблоцький зазначив, що за прямими контрактами деревина продавалася, в середньому, на 15% дешевше, ніж на аукціонах.

"Такій практиці покладено край. "Договорняків" більше не буде. Бізнес тепер бачитиме обсяги наявної деревини, зможе планувати свою роботу й інвестувати у підприємства", - наголосив голова Держлісагентства.

Нагадаємо, що процес впровадження електронного обліку деревини в Україні підходить до завершення, й на сьогодні до системи приєднано понад 500 лісогосподарських підприємств різної форми власності (майже 95%).